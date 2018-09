En god dag for stenene - og en dårlig dag for Pippi

En god dag for ...

Stenene. Ja, vi lægger hårdt fra land her på ugens første dag. De følgende linjer kommer til at handle om sten. Og kun sten. For mens flertallet har et sundt og naturligt forhold til sten – kaster dem i vandet, hælder dem ud af skoen eller bygger huse af dem – brugte andre weekenden på at købe sig fattige i fossiler på Stenmessen i Rødovrehallen.

Men måske har det fanatiske mindretal fat i noget. I hvert fald er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) klar med kortet over 101 kæmpesten i Danmark. »Vi synes, de er sjove«, som geolog Henrik Granat (også kendt som rødlige smykkesten, red.) siger til DR Midt og Vest. Danmarks største kæmpesten? Dammestenen. Find den på Sydøstfyn eller på kæmpesten.dk. God fornøjelse.

En dårlig dag for ...

Pippi. Valget i Sverige er snart slut, og dermed begynder alverdens blikke så småt at vende sig væk fra Pippi og Emils hjemland. Astrid Lindgrens populære figurer og universer er hyppigt blevet trukket en tur i gennem manegen, når mediecirkusset udlægger Sverige for menigmand. ’Den store svensker-test: Hvilken Astrid Lindgren-figur er du?’ (Information).

’Fremmedhadet er flyttet ind i den rummelige Astrid Lindgrens kulisser’ (Politiken). ’Et punktum for Bullerby-demokratiet’ (Berlingske). ’Den, der er vældig stærk, bør også være vældig rar’ (Pippi-citat i P1 Debat om Sverige og integration). Selv synes vi her i medieland, at vi er vældig geniale. Pippi tager det formentlig med et smil, Lindgren ville sikkert være fløjtende ligeglad. Men nu får de en pause. Til næste gang.