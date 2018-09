En god dag for medicinalindustrien - og en dårlig dag for Fan Bingbing, der nu er »under kontrol«, ifølge de kinesiske myndigheder

En god dag for ...

Medicinalindustrien. Den enes død, den andens brød, lyder en gammel talemåde. Men at der også kan være krummer i, at folk overlever, er dansk medicinalindustri et klart bevis på. Mens finanskrisen har raset, har den danske eksport af sundhedsprodukter fejret 10 års fremgang. Fra 2007 til 2017 er eksporten fordoblet og rundede i 2017 110 milliarder kroner, viser en ny analyse fra Dansk Industri. Eksporten gælder alt fra medicin til diabetes, allergi og demens over katetre og proteser til høreapparater.

Mens sundhedsindustrien i 2007 stod for lidt under 10 procent af den samlede danske eksport, tegner den sig i dag for hele 16 procent. Og selv om det kan være en svær pille at sluge, er vækstpotentialet stort, for befolkningen ældes i de vigtigste eksportmarkeder.

En dårlig dag for ...

Fan Bingbing. Den kinesiske stjerne Fan Bingbing har ikke været set offentligt siden 1. juli, men nu har de kinesiske myndigheder via en regeringsvenlig avis bekræftet, at Fan Bingbing er »under kontrol«. Det er med sikkerhed ikke godt nyt set fra hendes synspunkt. Der er nemlig i flere måneder blevet varmet op til, at hun skulle straffes for muligt skattesnyd og upassende adfærd. Det kinesiske regime har set sig gal på underholdningsbranchen, der beskyldes for grådighed og stjernenykker, og det gælder i særlig grad Fan Bingbing.

I en ny statslig rapport om social ansvarlighed blandt landets film- og tv-stjerner scorede hun 0 ud af 100 mulige point! Fan Bingbing har medvirket i et hav af film og tv-serier og er en af de højest lønnede skuespillere i Kina.