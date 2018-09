En god dag for hårdt prøvet Woody Allen - og en dårlig dag for jordbærelskere

En god dag for...

Woody Allen. Der er langt mellem de gode dage for Woody Allen, der er beskyldt for seksuelt misbrug af sin datter Dylan og bliver boykottet af mange skuespillere. Men den 82-årige instruktør kan glæde sig over, at hans kone, Soon-Yi Previn bakker op.

I et interview i New York Magazine forsvarer Previn, der normalt ikke udtaler sig til pressen, Woody Allen og retter skytset mod sin adoptivmor, skuespilleren Mia Farrow. Hun var en frygtelig mor, der kastede med træklodser og holdt Previn med hovedet nedad, så »der kunne komme blod til hjernen«, siger Previn.

Woody Allen var gift med Mia Farrow og dermed Previns stedfar, fra hun var 11 år gammel. Han indledte et forhold til Previn, da hun var 21 år, og han stadig var kæreste med Farrow.

En dårlig dag for...

Jordbærelskere. Normalt skal man lede længe efter noget dejligere end at sætte tænderne i et sødt, saftigt jordbær. Men i Australien er jordbærspiseriet i de senere dage blevet en risikabel affære, efter at der er fundet synåle og andre spidse genstande i en række jordbær.

Mindst én person har spist en nål og måtte på hospitalet, og sundhedsmyndighederne har udsendt en advarsel til forbrugerne om at skære bærrene op, inden de indtages. Imens har politiet i delstaten Queensland iværksat en eftersøgning for at finde den eller dem, der står bag, og udsat en dusør på godt 400.000 kr. for at få tips fra offentligheden.

Salget af jordbær er faldet voldsomt i de senere dage, og to store supermarkeder i New Zealand har droppet import af australske jordbær.