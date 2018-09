En god dag for den tavse tipper, der ramte 13 rigtige - og en dårlig dag for Skat

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for ...

Den tavse tipper. Der var engang, hvor drømmen om hurtig rigdom for tusindvis af danskere var forbundet med nogle fedtede krydser på en tipskupon, tilfældig viden om styrkeforholdet mellem Bristol City og Doncaster Rovers i den engelske 3. division og en eftermiddagslur på sofaen foran tipslørdag i tv.

Men siden blev ’tip en 13’er’ overhalet af lottotrækningerne i popularitet og millionchance og så selvfølgelig hurtige internetspil på flest indkast i endnu en Champions League-kamp mellem fodboldspillere til flere hundrede millioner kroner per ben.

I weekenden fik tipskuponen genrejsning. En ukendt person i Frederikshavn ramte som den eneste 13 rigtige, og det udløste godt 5 millioner kroner. Den største gevinst på den front i 28 år.

En dårlig dag for ...

Skat. For de mange ansatte i det nødlidende skattevæsen må de seneste uger have været som en sommerferie uden for sæson. Danske Bank har suverænt indtaget skandaletronen i den økonomiske sektor. Ingen historier om Skats milliarddyre udskiftning af it-systemer fra 1960’erne eller talmagiske ejendomsvurderinger. Bare fred. Ah.

Men for ligesom at få kickstartet den kollektive aversion mod skattevæsenet valgte Socialdemokratiet og Venstre søndag at opgive den politiske borgfred om Skat.

Den skulle sikre ro til genopbygningen, men med valg forude må sådanne kedsommelige hensyn vige til fordel for gensidige gok i hovedet om, hvem af magtpartierne der er mest skyld i al skatterodet. Og så må skattefolkene finde sig i fortsat og konstant politisk støj.