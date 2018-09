En god dag for Steen, der hyggede med kronprinsen - og en dårlig dag for forældre, der ikke har råd til at købe lejlighed inden jul

En god dag for...

Steen Heftholm, chefkonsulent i Frederikshavn Kommune, der på Pikkerbakken fik en spontan hyggestund med kronprins Frederik og byens borgmester Birgit Hansen, da de indviede udsigtspunktet i anledning af 200-året for købstaden.

»Det er jo lidt ligesom vores Hollywood, hvor man står og kigger ind over byen. Det er her, man tager op for at kysse eller ryge en smøg«, fortæller Steen Heftholm om den 71 meter høje morænebakke, Danmarks højeste landrejsning efter istiden, uden at det dog har noget med navnet at gøre.

Chefkonsulenten står også bag Frederikshavns andet vartegn, palmestranden, hvor 150 palmer skaber sydlandsk stemning i Nordjylland, indtil de om efteråret bliver sendt i hi i et drivhus.

En dårlig dag for...

Alle fattige forældre, der ikke har råd til at købe deres barn en lejlighed inden jul. For til næste år vil prisen være dobbelt så høj, når der kommer nye vurderinger (de gamle er fra 2010). Dermed vil en stor del af fidusen ved at overdrage en lejlighed til sit barn være forsvundet ifølge Nykredit og Børsen.

En lejlighed til tre millioner kroner, vurderet til det halve, kan den unge lige nu købe af far og mor for 1,28 millioner kroner, 15 procent under vurderingen. Men stiger vurderingen til 3 millioner kroner, så skal den unge hoste op med 2,4 millioner kroner.

Lige nu går det rigtig stærkt med 1.102 forældreoverdragelser i første halvdel af året – en tredobling i forhold til 2013. Eneste trøst for os andre er, at det trods alt er sjovere at bruge pengene selv.