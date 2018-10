En god dag for Danske Bank - og en dårlig dag for Allerød

FOR ABONNENTER

Danske Bank. Gode dage har der ikke været mange af for Danmarks største bank. Først var der afsløringen af, at cirka en fantasillion kroner kan være hvidvasket i Estland. Siden kom det frem, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er mistænkt for at have lænset statskassen for 111 millioner, har konto i Danske Bank. Og onsdag vakte det international opsigt, at Danske Banks kandidat som ny direktør blev vraget af Finanstilsynet.