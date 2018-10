Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

Det er ikke hver dag, menneskeheden får udstukket en fælles deadline: Sørg for, at udledningen af CO 2 er halveret i 2030, og stop den helt i 2050, ellers går det galt. Så går voldsomme processer i gang, som vi ikke bagefter kan stoppe.