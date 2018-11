David Trads: Hvis Trump bare klarer sig nogenlunde, vil det være et enormt boost for trumpismens iskolde intolerance

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Midtvejsvalg giver næsten altid den siddende præsident store nederlag – sådan gik det for Ronald Reagan i 1982, for Bill Clinton i 1994 og i voldsomt omfang Barack Obama i 2010. Obama, som var blevet båret ind i Det Hvide Hus to år tidligere i noget, der lignede en national beruselse, blev eftertrykkeligt sat på plads af vælgerne: Demokraterne fik en regulær lammer, som præsidenten udtrykte det. Flertallet i Kongressen røg. Republikanerne tog magten.