En god dag for Gaza – og en dårlig dag for Røde Kors

En god dag for...

Gaza. Det er svært at tro og let at tvivle på holdbarheden, men lige nu er der faktisk en smule lys for enden af tunnelen i det hårdtprøvede palæstinensiske selvstyreområde. Bogstavelig talt.

For Israel har slækket lidt på blokaden, skriver britiske BBC, og det betyder, at tankbiler hver dag krydser grænsen med dieselolie til Gazas eneste kraftværk. Så i stedet for få timers strømforsyning hver dag oplever Gazastriben nu ofte 12 timer eller mere med elektrisk lys over land.

Samtidig tillod Israel torsdag, at en bil med trepengekufferter passerede grænsen og tilførte Gaza en kontant saltvandsindsprøjtning på 15 millioner dollars (godt 98 millioner kroner) fra Qatar, alt sammen som led i en plan for at mindske spændingerne i området. Tilsyneladende med en vis effekt, for fredag forsøgte Hamas-ledere for anden uge i træk at dæmpe protesterne langs grænsen.

En dårlig dag for...

Røde Kors. Det lyder som en strategi, man måske – julevommen in mente – kunne bruge, når man åbner årets julegaver: Tak, svigermor, for den uldne hjemmestrikkede islænder, men jeg skal altså liiiige have 10 procent mere. Nå, måske ikke.

I hvert fald har ideen bragt Dansk Røde Kors i modvind. Den humanitære hjælpeorganisation har besluttet at øge det månedlige støttebeløb med 10-20 kroner for 21.000 bidragsydere. Uden at spørge først. Det skulle de nok have gjort.

Forbrugerrådet Tænk siger til tv2.dk, at fremgangsmåden ikke er i orden. TV 2 har så også spurgt sine læsere; sidst på eftermiddagen i går havde godt 28.000 svaret, og gæt en gang: 96 procent svarede: Nej, der er ikke o.k. TV 2 News fortæller sågar om bidragsydere, som er stoppet i protest. Vi skylder dog at fortælle, at bidragsyderne selv aktivt kan gå ind at afvise prisstigningen.