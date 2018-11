Lad børnebanderne hærge på Christiansborg

Det siges, at den, som i en diskussion, først nævner Hitler eller nazismen, har tabt. Den regel er endda navngivet – den kaldes Godwins lov. Hvis den er sand, taber denne klumme om syv afsnit. Her bringer jeg nemlig Hitler på banen, men jeg synes faktisk, at anledningen godtgør det.

For Uffe Ellemann-Jensen har for nylig gentaget en nyklassiker inden for kritik af det politiske system, nemlig at tendensen til, at der vælges flere og flere purunge parlamentarikerne til Folketinget, er dybt problematisk.

I et interview med Berlingske falder ordene således:

»Du har efterhånden meget unge mennesker, der er kommet til tops i politik, inden de har gjort sig erfaringer med livet, endsige færdiggjort uddannelse, karriere eller stiftet familie. Det er en forkert tendens.«

Hvordan?

»Det giver sig selv. Hvis du skal sidde og være med til at lovgive om samfundet, skal du have et minimum af erfaring, og den kan du umuligt have, hvis du kommer ind så tidligt«.

Det giver antagelig sig selv, at ungdom i sig selv er diskvalificerende for, at man kan indgå i det parlamentariske arbejde. Det forekommer mig at være argumentløs bragesnak, og jeg er 35 år gammel, stort set hvad Ellemann-Jensen var, da han blev valgt til Folketinget for første gang, så jeg må være gammel nok til at kunne udtale mig med troværdighed.

Jeg har dog læst et nogenlunde sammenhængende argument mod parlamentarisk ungdom, men for at kunne referere bliver jeg en taber ifølge Godwins lov, for det står nemlig i Adolf Hitlers ’Mein Kampf’, hvor han i et kapitel gør sig nogle generelle politiske betragtninger:

»Jeg nærer i dag den overbevisning, at manden i al almindelighed ikke skal beskæftige sig offentligt med politik inden sit 30. år. Først efter at have erhvervet sig en grundlæggende verdensanskuelse og den dermed opnåede stabilitet i egen betragtningsmåde over for dagens enkelte spørgsmål, skal eller bør manden, der nu i det mindste indvendig er modnet, deltage i den politiske styring af samfundet«.

Argumentationen begrundes videre:

»Begynder han tidligere, så løber han den risiko en skønne dag enten at måtte ændre sin hidtidige stilling i væsentlige spørgsmål eller mod bedre vidende og erkendelse at måtte blive stående ved en anskuelse, som forstand og overbevisning allerede for længst har afvist«.

Man kan godt være en skvadderrøv, selv om man burde være gammel nok til at vide bedre

I mine øjne er det en fjollet påstand, at en 20-årig ikke kan være både principfast og moden nok til at være mf’er. Muligvis vil ens overbevisninger ændre sig, fra man er 18, til man går på pension, men det kan næppe være diskvalificerende for en folkevalgt, at hun er i stand til at skifte holdning i mødet med virkeligheden.

Det er snarere diskvalificerende for det lovgivende arbejde i Folketinget, at det alene udføres af en gruppe mennesker, der ligner hinanden i alder, uddannelsesbaggrund, klassebaggrund og køn. Deri tror jeg, at man kan finde en helt central årsag til den udtalte politikerlede og mistro til det lovgivende system.

Det er absurd, at folkevalgte med fod under egen havegrill og markedsførende pensionsforhold skal forvalte unge menneskers fremtid uden at tage dem med på råd i processen og samtidig påstå, at man bliver nødt til at gøre således, fordi unge vælgere er modne nok til at stemme på en midaldrende mand, men ikke modne nok til selv at tage ansvar.

Vil man politikerleden til livs ved at ændre på Folketingets afspejling af befolkningssammensætningen, er der reelle problemer at tage fat på. Køn og etnicitet, eksempelvis: