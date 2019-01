Christian Jensen: Støjberg kan også få gode idéer – håndtrykket er en af dem

FOR ABONNENTER

Jeg skal være ærlig og sige, at jeg på forhånd havde forventet det værste. Jeg har hidtil hældt til den lejr, der synes, at Inger Støjbergs ceremoni med nye danske statsborgere mest af alt er en værdipolitisk magtdemonstration, der er skabt for at så splid og splittelse imellem nye og gamle statsborgere, mellem muslimer og kristne.