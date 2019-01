Europas Akse: Macron er kommet på hårdt arbejde, og republikken er ved at dø af grin

FOR ABONNENTER

Gud griner, mennesket tænker, sagde de gamle. Så Gud har nok grineflip i disse dage ved synet af, hvad der foregår i gamle England og gamle Frankrig. På begge sider af Kanalen synes menneskenes børn at gøre som små guder, der kan nøjes med at grine, mens de håber på, at himlen vil påtage sig opgaven med at tænke.