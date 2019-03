En god dag for vor mand i London og en dårlig dag for Liberal Alliances vælgere

FOR ABONNENTER

Vor mand i London. Det er i sig selv sin sag for alverdens korrespondenter at formidle, hvor hele balladen om Brexit står NETOP NU, når ingen i denne verden tilsyneladende har kunnet hitte rede i det de sidste godt 1.000 dage. Politikens EU-korrespondenter har troligt taget turen mellem Bruxelles og London for at gøre, hvad de kunne, men fredag aften var det lige ved at blive for meget af det gode for vor udsendte. Efter endnu et nederlag til May, mere kaos, mere ’hvad nu?’ vendte han næsen hjem mod familien i Bruxelles. Kun for at konstatere, at alle tog fra London til Europas fastland var blokeret af en vred Brexit-tilhænger. Demonstranten stod natten over med sit flag tæt på køreledningerne og var til frustration for de rejsende hverken til at hugge eller stikke i for politiet. Efter en nødnat på hotel købte vor mand en CO 2 -basker af en flybillet. Hjem kom han trods alt, og mon ikke han vender tilbage til Brexit-land.