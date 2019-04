En god dag for fødende og en dårlig dag for politiet

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Fødende. Lys, lyd og levende naturbilleder på en skærm giver en bedre fødselsoplevelse og mindsker risikoen for akutte kejsersnit. Det peger et nyt studie af ’sansefødestuer’ på, skriver DR P4 København. Nordsjællands Hospital står bag studiet, hvor forskere har sammenlignet 476 fødsler fra almindelige fødestuer med 313 fødsler på sansefødestuer. 10,7 procent af fødslerne på de almindelige fødestuer endte med et akut kejsernit. På sansefødestuerne var det kun 6,4 procent.