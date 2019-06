Noa Redington: Her er en guide til den afart af det danske sprog, Dansk Sprognævn overvejer at døbe 'frederiksensk'

FOR ABONNENTER

Lad os tage det hele på forskud. I løbet af et par uger eller måneder får Danmark en ny socialdemokratisk statsminister. For på et eller andet tidspunkt orker den kongelige undersøger ganske ikke længere høre på Morten Østergaard og hans radikale jammerkommode. Han får (næsten) ret. Mette Frederiksen får fred. Endelig fred. Og på en solrig sommerdag, hvor danskerne strømmer til stranden eller er på eventyr ude i verden, kan hun stolt og træt præsentere sin regering for Hendes Majestæt Dronningen. Stort tillykke, når den tid kommer.