Latinamerika-korrespondent: FN-rapport viser grusom udvikling i Venezuela

Dødspatruljer fra Venezuelas væbnede styrker bliver dagligt sendt ud for at henrette unge mænd, hvor de bor. Derpå får patruljerne det til at se ud, som om ofrene modsatte sig anholdelse, ved at placere våben eller narko i hjemmet. Sidste år blev 5.287 civile således dræbt vilkårligt. I år er tallet indtil videre 1.569.