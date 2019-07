En god dag for Christian Eriksen og en dårlig dag for Amin Jensens naboer

En god dag for ...

Christian Eriksen. Nutidens største danske fodboldstjerne har en særdeles veludviklet evne til at holde begge ben på jorden, mens ’resten af verden’ diskuterer, om han skal spille for Tottenham, Real Madrid eller en helt tredje klub efter sommerferien. »Kan I slet ikke kende mig«, sagde Christian Eriksen ifølge fyens.dk, da han helt diskret mødte op på barndomsklubbens anlæg i Middelfart og var med til sommerafslutningen for MG & BK United, der er den fynske klubs handikapafdeling. Landsholdets topscorer var til stede i tre timer og havde sin 1-årige søn, Alfred, med. Drengen måtte indimellem efterlades i armene på træner Pia Becker – eksempelvis mens Christian Eriksen optrådte som dommer.

»Jeg vidste godt, at han ville komme, men det havde jeg ikke sagt til nogen, selv om de havde spurgt. For de ved godt, at når vi er på Cruyff Court, så er muligheden til stede. Det er ikke så tit, vi træner der«, fortæller træneren. Cruyff Court er navnet på den bane, Christian Eriksen forærede til klubben, da han i sin tid blev kåret til årets spiller i Ajax Amsterdam.

En dårlig dag for ...

Amin Jensens naboer. Komikeren har længe og i bogstaveligste forstand vakt opsigt på Gammel Køge Landevej i Hvidovre med budskaber på en storskærm monteret på taget af hans hus. Det bryder naboerne sig mildt sagt ikke om og har derfor klaget til kommunalbestyrelsen, der sendte sagen videre til politiet. Derfor lignede det en sejr for klagerne, da Retten i Glostrup tidligere på året slog fast, at den skærm skulle pilles ned, fordi den er i strid med lokalplanen for området. Det gør Amin Jensen så nu – men kun for at gøre plads til en endnu større. Det eksisterende storskærm er 10 kvadratmeter stor, men bliver erstattet af en på 22 kvadratmeter, som ejeren betragter som lovlig.

»Ja, det vil jeg mene. Denne skærm er ikke fastmonteret. For det måtte den ikke være«, siger Amin Jensen til TV 2 Lorry med den klare intention at gøre opmærksom på sine egne optrædener via storskærmen og i øvrigt mod betaling stille den til rådighed for andre annoncører, der nok primært skal målrette budskaberne de forbipasserende.