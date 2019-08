Opinionsredaktør: Den danske sang er en ung, brun rapper

FOR ABONNENTER

Jeg er ikke indbildsk nok til at studere menukortet på en landevejskro minutiøst og storme ud i køkkenet og konfrontere kokken, hvis jeg ikke holder af hver og en af de retter, han har fundet egnede til servering. Det er alt rigeligt for mig, at der er wienerschnitzel, tarteletter, æggekage og måske en sammenrørt ret med cocktailpølser at vælge imellem. Så kan køkkenpersonalet eksperimentere alt det, de vil, med havtornspuré, hel halalkylling og lune salater med andeconfit. Den rummelighed må man tilstå folk med en faglighed at værne om.