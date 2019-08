Bevares, det er sikkert morsomt at feste i en bus, men dieseldrevne fester er mere end blot et smølfespark i skridtet på klimaet, skriver kulturjournalist Emil Bergløv. Bussen her kører også med festglade unge, men dog ikke i Indre København - i hvert fald ikke, da dette billede blev taget. Arkivfoto: Lars Just