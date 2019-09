En god dag for frihedshungrende kreaturer og en dårlig dag for sydsjællandske pendlere

En god dag for ...

Frihedshungrende kreaturer. Livet er ikke let for kreaturer i disse tider, hvor de får skyld for alverdens ulykker, herunder at forårsage global opvarmning og dermed Jordens snarlige undergang. Nu har de firbenede klimaforbrydere imidlertid fået en solstrålehistorie at varme sig på.

En 300-400 kilo tung tyr skulle sælges på en kvægauktion i Ottawa i Canada, men pludselig fik den nok og løb mod et over 2 meter højt hegn, som den sprang over. Herefter løb den frihedshungrende tyr for fuldt tryk ud i friheden, skriver nyhedsbureauet UPI.

Ottawa-indbyggeren Ken Tasker fortæller til nyhedsbureauet, at han forsøgte at trænge den op i et hjørne, men gav op, fordi tyren virkede aggressiv.

Politiet i Ottawa er på sagen, men mener, at tyren har forladt området og er forsvundet.

En dårlig dag for ...

Sydsjællandske pendlere. I sidste uge blev pendlere stillet i udsigt, at de fra mandag i denne uge endelig bliver forskånet for togbusser mellem Vordingborg og Næstved, hvor renovering har stået på i et halvt år. Banedanmark lovede at levere »en jernbane tilbage til passagererne i topform«, og passagererne ville mandag morgen få gratis kaffe »som tak for tålmodigheden«. Men ak, under de sidste afprøvninger af jernbanen i topform viste der sig fejl i signalanlægget, meddeler Banedanmark. Så mandag måtte pendlerne igen på bustur – med lovning om, at togene måske vil køre tirsdag. Som plaster på såret gav Banedanmark gratis kaffe til passagererne mandag morgen. Kaffe, som passagererne jo allerede var blevet lovet, men hey – who’s counting?