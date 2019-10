Radiovært: Hverken mine bryster eller min hang til lyserød er nogensinde gået i hjernen

Hele mit liv har jeg skullet bevise, at jeg er klog. For hvordan kan man være blond, lyserød, glimtende, nedringet, lårkort, højhælet og KLOG? Umuligt.

Maria! Enten tager du noget mere tøj på, eller også går du hjem. Alexander kan jo slet ikke koncentrere sig«, sagde min biologilærerinde til mig midt i timen foran hele klassen i folkeskolen.

Jeg gik i 8. klasse og var 14 år gammel. Jeg havde en nedringet bluse på, og mine børnebryster var åbenbart for meget for Alexander, der sad med åben mund over for mig.

Blå bog Maria Jencel Født i 1990. Kandidat i journalistik med udveksling på City University of New York. Tidligere ansat som journalist på DR Nyheder og som redaktør og udenrigskorrespondent i Grækenland og Asien på Berlingske. I dag radiovært på P3. Foto: Petra Kleis / DR

Jeg gik ud, tog demonstrativt min dynejakke på og lynede den helt op over både mine bryster, min mund og min næse og gik ind i klassen igen. Det her var første gang, jeg opdagede, at mine bryster var skamfulde og forstyrrende. Ikke en normal legemsdel ligesom mine arme eller ben, der bare havde den funktion, at de en dag måske skulle amme en baby.

Nej, de var to seksuelle objekter, som kunne forstyrre både Alexander og alle andre mænd, jeg ville møde på min vej – og det var mit ansvar at sørge for, at de ikke blev forstyrret. I hvert fald hvis jeg ville tages alvorligt som en ’god og klog pige’.

I mange år troede jeg, at min lærerinde, og alle de voksne mennesker, jeg mødte, havde ret. Hvis man er en seriøs, klog voksen kvinde med ambitioner, skal man klæde sig som en og pakke sin seksualitet og femininitet væk. Se selv på advokater, professorer, politikere eller tv-avis-værtinder. Alle magtfulde, seriøse kvinder klæder sig i grå og sorte blazere.

Jeg læste journalistik, og jeg prøvede at klæde mig, som verden ville have det. Jeg pakkede mine bryster væk, fordi et fladt bryst er mere troværdigt end en et blødt og rundt – og jeg fik speaktræning, fordi en dybere stemme er mere troværdig end en lys. Jeg tog blazere og bukser på. Flade sko. Droppede den lyserøde læbestift. Den lårkorte kjole. Stiletterne. Glimmeret, som jeg ellers elsker. Lavede min stemme dybere. Og døde lidt indeni.

Nu er jeg 29 år og har både været journalist, redaktør, udenrigskorrespondent og radiovært på flere af Danmarks største medier, og hverken mine bryster eller min hang til lyserød er nogensinde gået i hjernen.

Min journalistik og mine historier vokser, lever og sprudler, når jeg gør.

Derfor har jeg i de senere år også insisteret på at holde fast i alt det, jeg er. Et sammensat menneske, der består af både glimmer og ambitioner og en million andre ting, jeg også kan være på samme tid. Ligesom alle andre mennesker.

Alt det, der traditionelt set bliver betegnet som feminint, står aldrig nogensinde i kontrast til hverken intelligens eller styrke. Og mere generelt: Éns egen måde at være kvinde på står aldrig nogensinde i kontrast til hverken intelligens eller styrke.

Kampen for at se ud som mig selv og samtidig være klog og blive taget alvorligt er en, jeg løbende har måttet kæmpe. Argumentet for at rette ind er altid det samme: ’Det handler jo om professionalisme og ikke om køn. Vi har som samfund nu engang et regelsæt for, hvordan man klæder sig i professionelle sammenhænge’.

Jo mere vi ligner mænd, jo mere troværdige er vi

Men min anke er, at det netop ikke handler om professionalisme. Det handler ikke om at tage dit ’pæneste’ tøj på. For så kunne jeg bare tage min pæneste kjole med V-udskæring, min pæneste lyserøde læbestift og mine pæneste stilletter på. Det handler om at tage dit mest traditionelle maskuline tøj på. Skjorter, blazere og bukser i neutrale farver, der skjuler dine former og din krop, der ser anderledes ud end mændenes.