Chefredaktøren: Hvis vi ikke griber ind nu, gør vi DF’s provinspopulisme til nødvendighedens politik

Havde der ikke været et gymnasium i Grindsted, var jeg aldrig blevet familiens anden student. Havde der ikke været en lokalavis i Grindsted, var jeg aldrig blevet familiens første journalist.

Jeg kan sige det med sikkerhed, for jeg ikke er vokset op i en hjem med tunge bogreoler eller tradition for mellem- eller længerevarende uddannelser. For mig var gymnasiets fysiske tilstedeværelse og avisens reelle tilgængelig afgørende for den uddannelsesmæssige og sociale mobilitet, vi besynger som en kerne i vores smukke velfærdsstat.

Helt ned i maven kan jeg derfor mærke bekymringen, når både provinsens presse og uddannelsestilbud presses så hårdt, som tilfældet er i øjeblikket: Lokale og regionale aviser synker i knæ. Det er smertefuldt, fordi vi spejler os selv og hinanden i den samtale, medierne er vært for.

Senest er provinsens største mediehus, Jysk Fynske Medier, der dækker fra den dansk-tyske grænse til Limfjorden og Fyn med, blevet ramt. Forleden nedlagde mediehuset 150 stillinger. Om det rammer den lokalredaktion i Grindsted, der gav mig ordene til den drøm, jeg ikke selv kunne formulere, ved jeg ikke. Det vil gøre mig ondt.

De lokale medier er oppe mod den demografi, der om kort tid også vil ramme ungdomsuddannelserne. Der bliver færre unge til at læse og studere. Sjælland har endnu ikke overhalet Jyllands indbyggertal, men der skal efterhånden fintælling til.

Hvis vi følger de betrådte stier med lukninger og fusioner, baner vi vejen for endnu en trættende kamp mellem hovedstad og hovedland, mellem elite og folk, land og by

I de værst ramte regioner vil antallet af unge skrumpe med 10-15 pct. inden for de kommende 10 år. Derfor venter en relevant politisk debat om antallet gymnasier, handels- og erhvervsskoler, når der ikke er unge nok til at fylde klasserne op. Jeg har selv været med til at tage hul på diskussionen som medlem af en kommission om fremtidens ungdomsuddannelser nedsat af Danske Gymnasier.

Hvad stiller vi op med den stadig mere affolkede provins? Skal vi ikke bare lukke eller fusionere uddannelsesinstitutionerne i de største byer? Så kan de unge få et klippekort til bussen til de større byer.

Nej! Hvis vi vil bevare og udvikle et land i balance, skal vi bevare og udvikle provinsens institutioner og medier, der udgør den sociale infrastruktur i de mindre byer. Den lokale avis og det lokale gymnasium er afgørende for alle dem, der ikke et prædestineret til akademia. Jeg ved det.

Det på høje tid, at politikerne gennemfører en fremsynet medie- og uddannelsespolitik. Hvis vi følger de betrådte stier med lukninger og fusioner, baner vi vejen for endnu en trættende kamp mellem hovedstad og hovedland, mellem elite og folk, land og by. Vi risikerer at gøre Dansk Folkepartis udflytterpolitik til en selvopfyldende profeti. Det, der i dag er populisme, kan ende som nødvendighedens politik.

Derfor: Hjælp de lokale uddannelsesinstitutioner, så vi ikke gør provinsen til et udsigtsløst hul. Hjælp de lokale private medier, mens de stadig selv kan stå. Løsningen skulle nødig blive endnu flere statslige radiostationer som provinspopulistiske hjælpepakker, der tager den frie presses politiske uafhængighed som pant.

I øjeblikket diskuterer vi, om DR’s tv-serie ’Fred til lands’ indpakker provinslivet i en stereotyp 1980’er-anakronisme. Om få år kan diskussionen handle om, hvorvidt der overhovedet er et liv at placere fordommene i.