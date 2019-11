En god dag for Kinas censurkorps og en dårlig dag for Tyrkiet-kritisk aktivist

Automatisk oplæsning Beta

En god dag for ...

Kinas censurkorps. Kinesiske myndigheder har et noget anstrengt forhold til ytringsfrihed. Internettet i landet bliver rutinemæssigt censureret, så ubekvemme sandheder ikke når befolkningen, og kineserne forlanger også, at andre lande forhindrer kritik af Kina. Den svenske kulturminister, Amanda Lind (billedet), lystrede dog ikke kinesernes ønsker, da hun tidligere på måneden uddelte en pris til en svenskkinesisk forlægger, som sidder fængslet i Kina. Men den slags finder Kina sig ikke i, og ministerens deltagelse i prisoverrækkelsen får nu konsekvenser. Kinesiske myndigheder har forbudt planlagte visninger af flere svenskproducerede film på filmfestivaler i Kina. Det har bl.a. ramt danske Mads Brüggers dokumentar ’Cold case Hammarskjöld’, som er delvis svensk produceret. Men selv om filmen vel primært må betragtes som dansk, har Danmark endnu ikke gjort indvendinger mod det magtfulde Kinas straffeaktion mod vores naboland.

En dårlig dag for ...

Tyrkiet-kritisk aktivist. I et andet land med et autoritært styre og et anstrengt forhold til ytringsfrihed forsøger anklagemyndigheden at smide en prominent menneskerettighedsforkæmper i fængsel. Under et retsmøde i Istanbul meddelte anklageren onsdag, at formanden for Amnesty International i Tyrkiet, Taner Kilic, risikerer op til 15 års fængsel for at støtte en terrorgruppe. Taner Kilic blev anholdt i 2017 i kølvandet på det mislykkede kupforsøg mod præsident Erdogan. I tiden efter kupforsøget blev tusinder af mennesker anholdt, og mere end 100.000 offentligt ansatte mistede deres job på grund af deres påståede forbindelse med Gülen-bevægelsen, som ifølge tyrkiske myndigheder orkestrerede kupforsøget. Kritikere mener dog, at anholdelserne og fyringerne i høj grad blot var regimets måde at lukke munden på kritikere på, og ifølge Amnesty International er der ikke skyggen af bevis på, at Taner Kilic har støttet Gülen-bevægelsen.