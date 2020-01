Mette Fugl: »Det er ikke kun de midaldrende, der bliver trynet. Der er andre slags. Min slags«

Det kan sgu blive nødvendigt at hive op i støttestrømpen, hvis folk tror, det er et stort fremskridt at tale om seniormedborgere frem for om ældrebyrde.

Jeg er ikke rigtig sur; kun lidt fortørnet. Det er nemlig i princippet pænt af denne avis, at den for nylig på lederpladsen engagerede sig i aldersdiskriminationen på arbejdsmarkedet. Det kedelige er så, at de velmenende ord står halvhjertede, fordi de blev illustreret med et fotografi af en ældre og stakkels mand, der savler i suppen og ligner en med sorte negle. I kunne også have fundet en kvinde i tresserne med flade sutter, fiks korthårsfrisure, blomstret og klimavenlig stofpose samt en dynejakke, der strammer. Yep, jeg kan skam også generalisere. Og hvem fanden gider ansætte den slags?