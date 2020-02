En god dag for eksrygeren Keith Richards og en dårlig dag for det 'grønne' folketing i Hercules-fly

FOR ABONNENTER

Keith Richards. Sover Dolly Parton på ryggen? Ja. Ryger Keith Richards smøger? Ja. Nogle ting i livet er evigt stabile og skaber ro i en til tider kaotisk verden. Og dog. Efter et årelangt tilløb bebuder Rollings Stones-guitaristen Keith Richards nu, at det er slut med smøgerne. Det er lidt af en bedrift for en mand, der sidste år udtalte, at et farvel til tobakken er »sværere end at kvitte heroin«. Ifølge musikmediet NME siger Richards til radiostationen Q104.3 New York, at han ikke har rørt en cigaret siden oktober. »Done that, been there«. Ifølge Kræftens Bekæmpelses tidstabel over gevinster ved rygestop vil Keith Richards allerede nu opleve forbedret smags- og lugtesans. Hvis han holder sig fra smøgerne under Rolling Stones’ sommerturne i Nordamerika, vil han også kunne nyde godt af mindre hoste og forbedret vejrtrækning. I løbet af 5-15 år vil den 76-årige guitarists risiko for blodpropper og hjerneblødning være som hos en, der aldrig har røget. Der er dog ikke gået 100 procent kålsuppe i den, afslører Richards i radioen: »Jeg får lidt vin til måltider og en Guinness eller en øl eller to«.​