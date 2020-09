Chefredaktøren: Kan Mette Frederiksen ikke længere holde hovedet koldt?

Danmark lukkes ned fra i morgen. Bum. Godhavn-drengene har ret til en undskyldning. Bum. Arne har ret til tidlig pension. Bum. Trump har ingen som helst ret til Grønland. Bum.

Mette Frederiksens evne til at kommunikere, kontrollere og kommandere på en klar, enkel og ligefrem facon tegner omridset af en statsminister, der er godt i gang med at reservere et stort guldindrammet portræt af sig selv i den politiske danmarkshistorie.

Ingen hændervriden og fodslæben her. Hellere handle for hurtigt end for sent. Hellere gå for langt end for kort. Sådan agerer en politiker, der er i pagt med sin magt. Sådan taler en politiker, der kan forme ordet. Det er netop den evne, der hæver Mette Frederiksen til statskvindeniveauet blandt vennerne, og aftvinger dyb respekt, frygt og bæven blandt fjenderne.