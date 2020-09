Latinamerika-korrespondent: EU kan nemt blive misbrugt i Venezuela

Op til Venezuelas parlamentsvalg forsøger landets opposition nu at få EU til at stå som garant for et ærligt resultat. Det bør EU overveje meget nøje, for det kan nemt gå galt.

Venezuelas situation er dybt kompliceret. Landet har i årevis befundet sig i en dyb økonomisk, social og politisk krise med en såkaldt socialistisk regering, der imidlertid mere har karakter af et kleptokrati. De demokratiske institutioner er udhulet, tilintetgjort eller kørt ud på et sidespor. Det sidste gælder ikke mindst det folkevalgte parlament, hvor oppositionen ved det seneste valg i 2015 opnåede flertal, men i flere år blev forhindret i at lovgive.

Efter et omstridt præsidentvalg i 2018 udråbte den siddende præsident Maduro sig selv til vinder, selv om både oppositionen og mange lande mente, der var tale om omfattende svindel. Oppositionslederen og parlamentsformanden Juán Guaidó mente imidlertid, at han var Venezuelas retmæssige præsident, og fik støtte fra næsten 60 lande. Det var et kontroversielt skridt og først og fremmest en international advarsel til regeringen om at skifte kurs.