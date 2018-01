Bo Lidegaard: »Lad 2018 blive året, hvor Danmark melder sig ind i kampen og begynder at sætte strøm til bilerne«

FOR ABONNENTER

I Norge var flere end hver tredje solgt bil i 2017 en elbil. Det skyldes ikke, at nordmændene er umanerlig rige, men at Norge politisk har fremmet salget af elbiler, så landet nu er det førende i verden, hvad angår indfasning af alle former for elbiler – store og små, plug-in og hybrid. Norges satsning på elbiler har ikke kun at gøre med lysten til at være grønt foregangsland, men også at Norge har rigelig billig vedvarende strøm fra vandkraft, ganske som Danmark har det fra vindkraft. Det gør det logisk at satse på elbiler, selv om Norges geografi er mindre egnet end Danmarks, hvor afstandene er mindre og klimaet mildere.

I Norge tilskynder de aktivt introduktionen af elbilerne ved at privilegere dem med lavere afgifter, bedre parkeringsforhold, fordele i trafikken og andre små og store ting, der gør det attraktivt for forbrugerne at købe og bruge elbiler.

Dermed løber Norge også ind i nogle af de kortsigtede problemer, som har fået Danmark til at klamre sig til diesel og benzinbiler: Når afgifterne på elbilerne lempes, og flere og flere faktisk køber dem, falder provenuet til staten. Det forsøger man i Norge at løse ved at indføre afgifter på de tungeste af elbilerne – den såkaldte Tesla-afgift. Alligevel topper Norge listen af lande, hvor salget af elbiler er størst i forhold til det samlede bilsalg – med Hongkong og Island på henholdsvis anden- og tredjepladsen. Det er de tre eneste lande, hvor salget udgør mere end 5 procent af det samlede nysalg.

I en stor gruppe lande udgør salget af elbiler 2-3 procent med voksende tendens. Her finder vi mange af vore nabolande og andre, vi normalt gerne vil sammenligne os med: Sverige, Schweiz, Finland, Luxembourg, Østrig, Nederlandene, Frankrig, Storbritannien og Tyskland.