Rigsarkivar: Nedskæringerne truer vores fælles hukommelse

Pressen omtaler løbende de nu faste årlige beskæringer af statslige kulturinstitutioners budgetter som følge af det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Det kan undre, at Rigsarkivet ikke er taget med i disse omtaler, som især har fokuseret på kunst, museer og biblioteker. Er det, fordi Rigsarkivet er blevet friholdt fra besparelser, fordi Rigsarkivet har kunnet kompensere besparelserne gennem øgede indtægter på entré, eller fordi Rigsarkivet har fået færre opgaver og brugere?

Til alle tre spørgsmål kan jeg svare klart nej.

Temaet i denne Kronik er ikke at beklage, at Rigsarkivet også skal bidrage, når et politisk flertal ønsker at flytte ressourcer fra kultur- og vidensområdet til andre områder.

I stedet vil jeg forklare, hvad Rigsarkivet har gjort for at imødegå konsekvenserne af de sidste ti års bevillingsreduktioner, og hvorfor fortsatte reduktioner potentielt kan blive meget skadelige for Rigsarkivets muligheder for at løse de langsigtede opgaver med at bevare og formidle autentisk dokumentation og information – især til de kommende generationer af danskere.

Vi lever i en digital tid, og Rigsarkivet skal også være det digitale Danmarks hukommelse.

Regeringen har for nylig meldt ud, at den på finansloven vil afsætte 100 mio. kr. årligt i de kommende fire år med det formål at styrke kulturen i hele Danmark. Rigsarkivet er en af de kulturinstitutioner, der er landsdækkende med adresser både i København, Odense, Viborg, Aarhus og Aabenraa.

Finanslovsudspillet tilgodeser Rigsarkivet med i alt 4,5 millioner kroner fordelt på årene 2021 og 2022. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det være et kærkomment tilskud til Rigsarkivets udvikling af formidlingen, men forslaget gør desværre ikke op med omprioriteringsbidragets årlige reduktion med 2 procent.

Så når vi når til 2021, hvor forslagets første bidrag på 1,5 millioner kroner skal gives til Rigsarkivet, så har omprioriteringsbidraget alene kostet Rigsarkivet mere end 40 millioner kroner.

Desuden er det meldt ud, at pengene skal bruges til at styrke Rigsarkivets formidlingsindsats, men som det vil fremgå af det følgende, så er det ikke her, at Rigsarkivets virkelige udfordringer ligger i de kommende år.

Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid

Som danskere står vi på skuldrene af vores forfædre, og det vil kommende generationer også gøre. Rigsarkivet er Danmarks nationale hovedarkiv, som i mere end 400 år har sikret vores fælles hukommelse. Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid.

Her kan alle få adgang til de vigtigste originale kilder fra de seneste knap 1.000 år. De dokumenterer det levede liv på godt og på ondt, hos rig og fattig. De giver baggrund for og virkninger af beslutninger i alle dele af samfundet – i det offentlige som i det private.

Det er Rigsarkivets opgave at sikre dækkende dokumentation, også af dagens Danmark, så den både nu og fremover kan stilles til rådighed for borgerne og forskningen.

Oplysninger i arkiverne er byggeklodser til alt fra et effektivt samfund til diskussionen om samfundets udvikling på snart sagt alle områder, ligesom de er afgørende i sager, hvor der kræves dokumentation. Det handler således om retssikkerhed og demokrati.

Rigsarkivet har ikke kun til opgave at bevare Danmarks historie. Skoleklasser benytter autentisk kildemateriale, der fortæller om vores historie og demokrati, men også kildekritisk tænkning og forståelse i en digital virkelighed.

Hvert år bistår Rigsarkivet forskere med grunddata til forskning i sundhed og sygdom, journalister med materiale til de gode historier samt borgere med at få løst komplicerede arvesager, dokumentere ejendomsforhold og skaffe dokumentation for skilsmisser, adoptioner og arvelige sygdomme i familien. Dertil kommer, at Rigsarkivets medarbejdere hjælper med at fremskaffe f.eks. attester og eksamensbeviser.

De gemte historiske data i Rigsarkivet er en solidaritetshandling. Det er et betydningsfuldt og nødvendigt bidrag til fremtiden. En tidligere canadisk kollega har udtrykt det på følgende måde: »Af alle nationale aktiver er arkiver de mest dyrebare, de er gaver fra en generation til en anden, og omfanget af vores omsorg for dem markerer omfanget af vores civilisation«.

Hvis Rigsarkivet skal løse sine grundlæggende opgaver, så skal vi kunne stille vores samlinger til rådighed for nutidens behov samt fortsat kunne drage omsorg for og overdrage de ’dyrebare gaver’ af original dokumentation af dagens Danmark til kommende generationer.

Det kræver løbende udvikling af faglig viden, udbygning af samlingerne og ressourcer til at levere den ønskede service. Skal de kommende generationer have samme mulighed, som danskerne har i dag, så skal der være tilstrækkelige ressourcer til at sikre dækkende samlinger.

De famøse 2-procents besparelser fra 2016 og frem er langtfra de eneste besparelser og heller ikke de eneste fortløbende reduktioner af Rigsarkivets økonomiske råderum. Besparelser er gennemført af skiftende regeringer uanset farve. I kriseårene kaldtes de ved deres navn, besparelser, og nu, hvor det går økonomisk godt, får besparelserne andre benævnelser.

Rigsarkivet har de sidste 10 år effektiviseret, beskåret og løbende tilpasset antallet af medarbejdere gennem naturlig afgang og fyringsrunder for at få økonomien til at hænge sammen. I 2012 blev Landsarkivet for Sjælland lukket, i løbet af 2015 blev de to afdelinger i Odense samlet i Jernbanegade, og i 2016 blev Erhvervsarkivet i Aarhus lukket.

For at reducere omkostninger er åbningstiderne på Rigsarkivets læsesale i København, Odense, Aabenraa og Viborg desuden blevet indskrænket. Der har så at sige ikke været et år uden betydelige reduktioner.

Nedlæggelser og effektiviseringer har også betydet, at Rigsarkivet har måttet reducere det vigtigste aktiv – medarbejderstaben. Sammenlignet med bemandingen ved årtusindskiftet er personalet reduceret med næsten 20 procent fra ca. 170 fuldtidsstillinger eller årsværk til ca. 140 i dag.

En sammenligning med vores kollegaer i Sverige og Norge viser, at de tilsvarende nationale institutioner har hhv. ca. 330 og 260 årsværk. Det norske arkivvæsens opgaver ligner på alle måder vores.

Så selv om flere brugere er et mål og et vigtigt succeskriterium, så er det løsningen på Rigsarkivets økonomiske udfordringer

Myndigheder, forskere, presse, erhvervsliv og borgere har lige og gratis adgang til at benytte de ca. 465 hyldekilometer papirdokumenter og ca. 500 terabyte digital dokumentation og data efter arkivlovens bestemmelser.

Rigsarkivet kan ikke som f.eks. museerne øge indtjeningen og dermed det økonomiske råderum ved at tiltrække flere brugere. Virkeligheden er snarere omvendt. Jo flere brugere og jo flere forespørgsler til f.eks. ’Spørg Rigsarkivet’, des færre ressourcer er der til rådighed for de øvrige grundlæggende opgaver med at indsamle, bevare, forske i og formidle vores fælles hukommelse. Så selv om flere brugere er et mål og et vigtigt succeskriterium, så er det ikke løsningen på Rigsarkivets økonomiske udfordringer.

Rigsarkivet har fokus på at skabe kulturel, forskningsmæssig og økonomisk værdi for samfundet. Derfor spekulerer vi ikke i at minimere brugen af den arkivalske kulturarv.

Men er der så reelt nogen, som efterspørger den dokumentation, som ’de gamle papirer’ og de digitale samlinger rummer?

I allerhøjeste grad. De gennemførte effektiviseringer har indtil nu sikret ressourcer til en efterspurgt digital omstilling af Rigsarkivet, som har været succesfuld. Med over 5 millioner besøg årligt er Rigsarkivet et af de mest benyttede kulturtilbud i Danmark. Langt de fleste benytter Rigsarkivets digitale platforme, navnlig Arkivalier Online, men mange bruger fortsat de tilbageværende læsesale samt muligheden for at indsende forespørgsler til ’Spørg Rigsarkivet’. Tillige er den forskningsmæssige anvendelse af Rigsarkivets digitale samlinger i vækst.