Danmark, Grundtvig og frygten for Tyskland

Geopolitik er igen blevet en yderst påtrængende problemstilling for Danmark. USA og England, som vi har støttet os til og orienteret os imod siden Anden Verdenskrig, udgør ikke længere den sikre og selvfølgelige paraply for vores liv som danskere. USA er blevet uberegnelig, og briterne er i færd med at trække sig ud af EU.

At vi levede under en atlantisk paraply, blev med årene næsten glemt. I dagens diskussion om velfærdsstaten tænker de færreste på dens geopolitiske forudsætninger, som var den verdensorden, der blev opbygget efter Anden Verdenskrig med USA som hovedarkitekt og Bretton-Woods-aftalen 1944 som grundlag samt opbygningen af en lang række institutioner som Nato Gatt, OECD, Efta, EF og EU.

Denne verdensorden synes nu at være under hastig nedbrydning med den amerikanske præsident, Donald Trump, som drivkraft.

Hvilken betydning det kan få for den danske velfærdsstat og i videre forstand for Danmarks geopolitiske situation, er blevet en prekær problemstilling. Meget vil afhænge af, om EU er i stand til at mobilisere den nødvendige geopolitiske stabilitet, for at vore velfærdsdrømme fortsat kan indfries, og vores suverænitet fortsat kan sikres.

Vi må revurdere vores orientering mod USA og Storbritannien, hævder den danske ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen: »Vi bliver nødt til at blive mere europæiske og genopfinde vores nære samarbejde med vores naboer«. (Politiken 22.8.2018). Først og fremmest med Tyskland, men også med Frankrig og Sverige. Vi skal forstærke de tætte bånd til den store nabo i syd, for ifølge ambassadøren er det Tyskland, »der er Danmarks gode ven i EU«.

I historisk perspektiv er det en ret så opsigtvækkende melding. I mere end 200 år udgjorde Tyskland en alvorlig trussel mod Danmarks eksistens som selvstændig stat. I 1864 tog preusserne to femtedel af det danske rige, og fra 1940 til 1945 var Danmark besat af Tyskland.

Det er således ikke uden grund, at de antityske følelser har været uhyre stærke i Danmark; de har uden tvivl bidraget til formningen af dansk identitet og selvforståelse. Så det er noget af en geopolitisk – og følelsesmæssig – kolbøtte at gå fra at betragte Tyskland som Danmarks værste fjende til at betragte Tyskland som Danmarks bedste ven.

Nogle vil sikkert hævde, at Grundtvig ville vende sig i graven, hvis det kom ham for øre, at vi skal til at betragte Tyskland som Danmarks bedste ven.

For han symboliserer i den grad frygten for tyskerne og Tyskland. Mange misforstår imidlertid hans kritik af tyskerne. I en foredragsrække i 1838 fortalte han, at han i sin samtid havde »ord for at være næsten lige så bitter en fjende af tyskerne som af romerne«. Men det var ifølge Grundtvig en stor misforståelse. Han hadede bestemt ikke tyskerne. »Tyskland har store fortjenester både af frihed og oplysning i det ny Europa, følgelig store fortjenester af menneskeheden, som vi altid skal erkende og påskønne«. Men tyskerne har desværre »sat sig i hovedet, at Danmark hører i grunden til det tyske rige, tænker og taler plattysk, og skulle derfor smukt, ligesom Holsten, lade sig lære at tænke og tale højtysk«.

Grundtvig frygtede en samling af Tyskland og den nationalisme, der var under udvikling

Hvad Grundtvig frygtede, var de nationale samlingsbestræbelser i de tyske lande i 1800-tallet, hvis væsentligste drivkraft var en aggressiv form for nationalisme. Disse samlingsbestræbelser rejste spørgsmålet: Hvad med det danske rige, hvis hoveddele bestod af kongeriget, der gik til Kongeåen, samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Riget rummede således to store sproggrupper, dansk og plattysk.

Spørgsmålet var, om befolkningen i det danske rige udgjorde et folk i egen ret, eller om vi i virkeligheden var en slags tyskere, der helt eller delvist burde indlemmes i et samlet Tyskland, således som en række tyske forfattere, videnskabsmænd og politikere krævede.

Grundtvig frygtede en samling af Tyskland og den nationalisme, der var under udvikling i det tyske sprogområde. Allerede i sit gennembrudsværk ’Nordens Mytologi’ fra 1808 langede han ud efter en række tyske sprogforskere, som han kaldte »småsjæle fulde af nationalismens urene bærme«. Den tyske nationalisme blev formuleret af en række nationalrevolutionære tænkere som for eksempel forfatteren og litteraten E.M. Arndt og gymnastikpioneren F. L. Jahn, også kaldet Turnvater Jahn.

I ’Geist der Zeit’ fra 1806 frakendte Arndt det danske folk en egen selvstændig karakter. I de følgende årtier angreb Arndt gentagne gange Danmark og danskheden. Han erklærede for eksempel, at små og svage naboer som Danmark naturligt måtte bøje sig ind under et stort og stærkt Tyskland. Arndts betydning for tyskhedens udvikling var på mange måder parallel med Grundtvigs for danskheden.

I ’Deutsches Volkstum’ fra 1810 henviste Jahn det danske folk til blot at være Tysklands forbundsfolk. I bogens forord hyldede han Preussen som det tyske træs stamme og forestillede sig, at dens grene ville brede sig som en velsignelse ud over Europa. »Når Tyskland forenes under preussisk førerskab, vil det skabe evig fred i Europa og blive menneskehedens beskyttende engel«.

Det var tyske filosoffer som Johan Gottfried Herder og Johann Gottlieb Fichte, der gjorde Volk og Volkstum til kernen i forståelsen af, hvad det ville sige at være tysker. På dansk blev Volkstum oversat til folkelighed. På det idemæssige plan er der således en nøje sammenhæng mellem Volkstum og folkelighed, men samme idehistoriske udgangspunkt fører ikke nødvendigvis samme sted hen. Folkelighedens historie tog nemlig en anden retning i Danmark end i Tyskland, ikke mindst takket være Grundtvig.

Når folkelighedens historie er en anden i Danmark end i Tyskland, hænger det blandt andet sammen med Grundtvigs opgør med den forståelse af Volkstum, der gjorde sig gældende blandt tyske nationalister. I sin foredragsrække i 1838 bebrejdede han Turnvater Jahn for at indgyde ungdommen »en grænseløs national-stolthed, med dyb foragt for alt fremmed«.

Ifølge Grundtvig var den danske forståelse af det folkelige og det fremmede en ganske anden.

Intet sted formulerede han sig tydeligere herom end i sit sidste store skoleskrift ’Lykønskning til Danmark’ fra 1847, hvori han understregede, at folkelighedens mål i sidste instans var det almenmenneskelige.

Hans forhåbning var derfor, at danskerne ville tilegne sig »alt det såkaldte fremmede, som dog er menneskeligt, og vil derfor ingenlunde udrydde eller undertrykke det folkelige, men kun udfylde hvad danskheden med flid holder åbent, for ej at gå glip af det almenmenneskelige, hvori naturligvis alt folkeligt omsider skal finde sit mål og sin forklaring«.

Denne forståelse af det folkelige, der rummede en åbning mod det fremmede, havde tyskerne ifølge Grundtvig ingen sans for, »da de længe er gået ud fra den forudsætning, at tyskhed og almenmenneskelighed kun er to navne på et og samme begreb«. Han kritiserede således tyskerne for at gøre tyskhed til det eneste saliggørende og sætte lighedstegn mellem det folkelige og almenmenneskelige.

For Grundtvig udgjorde dette begrebsmæssige lighedstegn den idémæssige baggrund for den tyske nationalismes ekspansive og eksklusive karakter.

Han fandt det derfor særdeles heldigt, fortalte han tilhørerne til sine foredrag i 1838, at Tyskland var delt op i mange mindre stater: »Europa må være glad, at Tyskland fra arilds tid har været så småhugget, og at det endnu, om end storslået, dog er flakt både på langs og på tværs; thi tænker man sig de hoveder, som tænke og tale tysk under én hat, under en tysk kejser Napoleon, da ville det være en magt, for menneskelige øjne endnu langt frygteligere end Frankrig i sin farligste tid og at de ville være langt strengere herrer, følger i mine tanker nødvendig deraf, at de er langt alvorligere og grundigere«.

Grundtvig var overbevist om, at en samling af de tyske lande ville føre til fremkomsten af en »uhyre tysk krigsmaskine« og resultere i en yderst aggressiv stormagt. En sådan samling ville være lige så ødelæggende »for alt godt i Tyskland« som i det øvrige Europa. Selv om der på tyske universiteter udgik nationale samlingsbestræbelser, var det ifølge Grundtvig langt snarere »fra den prøjsiske krigsstat end fra de tyske universiteter, denne fare truer Tyskland og Europa«.

Grundtvig betragtede en mulig samling af Tyskland som en stor sikkerhedsrisiko og eksistentiel trussel for Danmark. I et efterfølgende foredrag understregede han på ny, at det tyranni, »Frankrig under Napoleon udøvede over Europa«, ville være småting i forhold til et tysk tyranni. »Den tyske alvor og grundighed ville nemlig i denne retning falde folkene ti gange så besværlig som den franske flygtighed og overfladiskhed, og vi stakkels danskere, som har haft ondt nok ved at forsvare vores smule ejendommelighed mod det småhuggede Tyskland, måtte sagtens rent opsluges af det sammenloddede«.

Hvor grænse skulle trækkes mellem ’det danske’ og ’det tyske’ blev en uhyre presserende problemstilling, da den anden demokratiske bølge rullede hen over det europæiske kontinent i 1848. Bølgen opstod i Paris og bredte sig til Palermo, Milano, Wien, Budapest, Berlin, Stockholm, København og mange andre byer i Europa.

Folk gik på gaden, byggede barrikader og råbte slagord. Under de kampe, der fandt sted rundt om i Europa, gik kongeriger og fyrstedømmer under, nye nationalstater blev dannet og frie forfatninger udformet.Det europæiske forår udviklede sig i årene 1848-50 til en yderst blodig affære.

Det var dog ikke kun nationalister, men også socialister, der fandt, at Danmark ikke havde legitim ret til Slesvig

I Danmark var der vidt forskellige opfattelser af, om den nye demokratiske styreform skulle have konsekvenser for den gamle statsform, helstaten:

· Skulle helstaten opretholdes?