Forfatter: Drop fordommen om Nordkorea som en slyngelstat - det er et land med en blomstrende kulturscene

Selv om dette formodentlig ikke alene kan tilskrives ideologien, så synes det at være en kendsgerning, at nordkoreanerne, i alle grene af samfundet, faktisk anerkender det ideelle projekt, der er formuleret i Juche-ideologien.

Hvis kunsten er et udtryk for det samfund, hvori den er skabt, og man tager den kulturelle diversitet i betragtning, kan det ikke undre, at de kunstneriske udtryk i det nordkoreanske samfund er anderledes. Kunsten er her, som alle andre steder, udviklet på det skitserede historiske og kulturelle grundlag.

Man kan affærdige den nordkoreanske kunst som kitsch i betydningen kunst med lav æstetisk kvalitet og, om man vil, endda som totalitær kitsch.

Man kan også vælge at betragte den som statsstyret socialrealisme af værste skuffe og dermed få bestyrket en allerede eksisterende negativ opfattelse af et samfund som tilbagestående også på dette område.

Men uanset kunstopfattelse eller politisk holdning må man erkende, at kunsten har en overordentlig stor betydning/funktion i det koreanske samfund, at kunstnerne er særdeles veluddannede, er meget respekterede og stolte over at tjene deres land og folk med deres talenter og kreativitet. Og især på et område må man anerkende, at den nordkoreanske kunst er unik.

Som det eneste sted i verden skabes stenmalerier/juvelmalerier, hvor malerier fremstilles ved at anvende farvede pulveriserede ædelsten/halvædelsten.

Hverken nordkoreanske kunstnere eller kunstformidlere skjuler, at deres kunst er udtryk for virkeligheden i et land med en konfuciansk socialisme. Men de benægter, at kunsten er underlagt propagandistiske krav formuleret af regimet.

De ser derimod kunsten som en integreret del af en, for vesterlændinge, fremmed, delvis ukendt, delvis mystisk og særdeles kompleks fjernøstlig virkelighed, hvor forholdet mellem kunst og politik gennem århundreder har været afgørende forskelligt fra det, vi kender.

Der kan iagttages to meget forskellige traditioner. Den ene er politisk – altså at kunsten er tæt knyttet til en ideologisk model for samfundet. Den anden – den ældste tradition – er apolitisk og går langt tilbage i historien.

Her beskæftiger kunsten sig med de kulturelle konventioner, der gælder i samfundet. Men begge traditioner eksisterer sideløbende.

Den politiske (systemets) og den apolitiske (kulturens/traditionernes) kunst har det nordkoreanske politiske systems socialistiske konfucianisme eller konfucianske socialisme og de klassiske kulturelle traditioner til fælles.

Den nordkoreanske kunst er således et udtryk for en veletableret og uændret respekt for en kulturel udvikling.

Helt i overensstemmelse med daoismen er motiver fra bjerge, havet, søer, floder og bække, fra kilder og fra de aktiviteter, der er knyttet hertil, er væsentlige udtryk for periodens kunst.

F.eks. har Kum-Gang-massivet (det vidunderlige bjerg, der ikke kan glemmes, selv når man drømmer) i århundreder været et af de foretrukne motiver for landskabsmalerne.

Man kan undre sig over fraværet af de ismer, der har været og er et væsentligt element i den vestlige kunst.

Det er ikke nok at forklare dette med, at nordkoreansk kunst skal udtrykke en virkelighed, der skal forskønne tilværelsen. Den Juche-bevidste kunstner vil skabe en kunst, der kan forstås af masserne, og den nordkoreanske kunstner betragter ikke abstrakt kunst som en værdig udtryksform.

Det indebærer ikke, at maleren ikke kan inkorporere store områder i sine værker ved at kombinere det realistiske maleris virtuositet med charmen i det abstrakte.

Den nordkoreanske kunstner har både et imponerende traditionelt repertoire og et indgående kendskab til andre ismer til sin rådighed, når hun/han bevæger sig rundt i virkeligheden.

Den naive og oprigtige følsomhed, nærhed, varme og tvetydighed, der karakteriserer kunsten i Nordkorea, kan endelig tolkes som typisk for et samfund, der ikke har oplevet den fremmedgørende, homogeniserende og depersonaliserende virkelighed, hvormed mange vestlige kunstnere og filosoffer ynder at skildre samtidens samfund.

Der er tilsyneladende ikke behov for konkurrerende stilarter, der står i kontrast til hinanden i håb om at erhverve retten til at udtrykke tidsånden (dette nævnt uden at miskreditere vestlig kunst).