Nordkorea har et af verdens største centre for kunstproduktion: »Jeg vil give folk en følelse af stolthed og patriotisme« På Mansudae Art Studio i Nordkoreas hovedstad Pyongyang skaber kunstnerne værker, der bekræfter befolkningen i, at de er borgere i et stolt og prægtigt land. Kunsten skal være realistisk og let at forstå, siger kunstnerne.

FOR ABONNENTER Ri Ryong-guk er en af Nordkoreas kendteste malere. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind