Banditter i habitter: Hvor er bankverdenens bandepakke?

I den seneste tid har politikerne konkurreret om at være ’tough on crime’. Kriminelle og afvigere fra samfundets kant skal have med pisken og ikke med fløjlshandsken, får vi fortalt. De skal afrettes og afskrækkes via hårdere straffe. Om vi taler om ungdomskriminalitet, gadekriminalitet eller hjemløses såkaldte utryghedsskabende adfærd, så står politikere fra begge fløje klar med løfter om længere fængselsstraffe og udvidede myndighedsbeføjelser.