Klimakrisen: Drop turen til Thailand. Den ødelægger klodens fremtid

S, R og blå blok er rørende enige om ikke at genindføre afgifter på flyrejser. På trumpsk vis hævder deres ordførere, at danskerne ville vælge udenlandske lufthavne, hvis Danmark indfører en passagerafgift. Fakta er, at Danmark er omringet af lande med passagerafgifter, og at udlændinge valfarter til Danmark for at tage flyet. I Tyskland er afgiften henholdsvis 56, 175 eller 314 danske kroner, alt efter om ruten er indenrigs, under eller over 6.000 kilometer. Svenskerne skal betale nogenlunde samme beløb. Danmark er et skattely for luftfartsselskaber.