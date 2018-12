Hov. Hvad nu, hvis forældre ikke afgør deres børns skæbne

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Der er morgener, hvor jeg lander på kontoret med adrenalinen stadig pumpende i kroppen efter en maraton af morgenkommandoer: »Pak din taske!«, »Lav din madpakke!«, »Tag nu de strømper på!«.

For jeg har ansvaret for at aflevere udhvilede, mætte, skoleparate børn med de rigtige bøger i tasken, spidse farveblyanter, en nærende madpakke. Klokken otte.

Jeg har også ansvaret for at forme selvstændige, robuste, livsduelige børn, der selv kan lave madpakke, pakke taske, finde cornflakes, gennemføre en uddannelse, passe et arbejde.

Det går ikke, at jeg ordner det for dem. Jeg skal lære dem selv at gøre det. Før klokken otte. Og jeg har også ansvaret for at forme empatiske, stærke mennesker med en indre ro, der kan løse konflikter ved at holde hovedet koldt og møde andre mennesker med varme og tillid. Så jeg må ikke råbe, ikke skælde ud og – for alt i verden – aldrig tabe hovedet. Inden klokken otte.

Derfor sidder jeg på kontoret med min kaffe, adrenalinen stadig pumpende, hjernen i gang med at lægge nye strategier for de gode morgener, og krydser fingre for, at lige netop denne morgen ikke lagrer sig så grundigt i de små hjerner. I morgen former jeg samfundets fremtidige borgere. Helst ikke så meget i dag.

Med den slags morgener lagret i bevidstheden var det måske ikke så underligt, at jeg stoppede op en ekstra gang, da jeg første gang stødte på begrebet forældredeterminisme.

Forældredeterminisme er troen på, at – eksempelvis – det, en mor spiser, mens fosteret ligger i maven, det antal måneder, hun ammer sin baby, og den måde, forældre lægger barnet i seng på om aftenen, har en direkte determinerende virkning på barnets skæbne. Det er forestillingen om, at forældre kan stimulere, optimere og forme deres børn, så de bliver lykkelige, kloge og succesfulde. Eller det modsatte.

Forældredeterminismens logik siger: Du alene har magten til enten at forpurre eller forbedre dit barns livschancer, så don’t screw it. Hvis du ønsker, at dit barn udvikler sig optimalt, gælder det om at læse, synge, tale, bære, kramme, tegne, lytte, aktivere, stimulere, vende hovedet, træne på maven, spille musik, give det fingermad og amme det fra det øjeblik, det bliver født.



Forældredeterminisme er stemmen i dit øre, der siger dig, at det, du gør – eller ikke gør – som forælder i et 1:1-forhold endegyldigt former børnenes hjerner, evner og personlighed.



Forestillingen gennemsyrer ikke bare vores forældrerolle, men også den offentlige samtale om opdragelse, synet på børn i det hele taget og faktisk også vores familiepolitik. Også på en måde – vil jeg påstå – der er helt ude af proportioner med virkeligheden.



For mig at se forklarer forestillingen om forældredeterminisme, hvorfor der er et intenst offentligt fokus på, hvordan forældre opdrager deres børn, hvordan de disciplinerer dem, hvor meget iPad de spiller, og hvor mange pligter de har i hjemmet. Tidligere søgte vi socioøkonomiske, biologiske, måske endda religiøse forklaringer på børn og unges kriminalitet, psykiske skrøbelighed, læsevanskeligheder og udadreagerende adfærd. I dag finder vi de svar ét sted: i forældrenes opdragelse.



Logikken er, at du som forælder derfor også kan forhindre, at dit barn bliver kriminelt, psykisk skrøbeligt, får læsevanskeligheder eller en udadreagerende adfærd, for eksempel ved at amme, læse højt, forbyde iPad efter spisetid, lade barnet tage opvasken og cykle hjem fra fodbold. Den logik placerer et grænseløst og individuelt ansvar på de enkelte forældres skuldre. Den logik lægger (tilsyneladende) en galaktisk stor magt i forældrenes hænder.



Og den logik har skabt den forældrekultur, som den amerikanske sociolog Sharon Hays allerede for 20 år siden kaldte det intensive forældreskab. Det vil sige en kultur, der forventer, at forældre (især mødre) bruger enorme mængder tid, energi og penge på at opfostre deres børn.

Det er en forældrekultur, hvor forældre søger de sidste nye videnskabelige undersøgelser, lytter til eksperter, læser opdragelsesbøger, deltager i facebookfora, googler og river sig i håret. Det er en forældrekultur, der har forvandlet hverdagsrutiner som måltider, sengelægning og daglig grænsedragning til læringssituationer af formativ karakter, hvor det aldrig vil være godt nok bare at gøre det, der er mest praktisk.



Det er en forældrekultur, som har ændret barndommen radikalt, i forhold til hvor meget frihed børn har, hvor meget børn bevæger sig frit omkring på egen hånd, hvor mange risici de udsættes for, hvor meget af deres dag der er planlagt af voksne, og hvor meget de leger på egen hånd uden et egentligt pædagogisk formål.







Med andre ord: Da jeg faldt over begrebet forældredeterminisme, var det som at blive ramt af katarsis. Begrebet satte ord på, hvorfor vor tids barndom ser ud, som den gør, hvorfor vor tids forældre gør, som de gør, hvorfor vores samfund er så besat af børneopdragelse, og hvorfor mine morgener får adrenalinen til at pumpe.

For at forstå forældredeterminisme må vi tale om risici. Vores opfattelse af risici har nemlig ændret sig gennem historien – især de seneste år – og det har ændret den måde, vi opfatter børn på. Børn antages i dag at være udsat for en konstant risiko – uden at faren nødvendigvis er kendt. Det betyder, at forældre er blevet risk managers, argumenterer sociolog Ellie Lee, en af forskerne bag bogen ’Parenting Culture Studies’ fra 2014.



Hvis barnet altid som udgangspunkt er i potentiel fare, bliver opgaven som forælder at advare, beskytte og afværge disse farer. Derfor overvåger forældre groft sagt hvert skridt, deres barn tager, griber det, før det falder, skåner det for følelsen af nederlag. Det omdefinerer forældrerollen og gør, at vores børn bliver åndet i nakken mere end nogen tidligere generation.



Jeg kender fænomenet fra min egen hverdag. En dag foran en spejderhytte blandt en flok af forældre, der afleverede deres børn til spejder for første gang, så jeg det her: En dreng på syv år stod på to stablede mælkekasser. Hans far stod ikke langt derfra og bad ham komme ned, »inden du falder ned og slår dig«, sagde han.

Drengen blev stående. Faren gik derover, tog drengen i hænderne og hjalp ham ned. »Mælkekasserne kan vælte«, sagde han. Drengen var ikke i fare for at komme alvorligt til skade. Højst et blåt mærke. Så den faktiske risiko var ikke overhængende.



Men mere vigtigt: Faren så det som sin opgave – ikke drengens egen – at vurdere den risiko og gøre sig den erfaring, at mælkekasser kan vælte, når man står på dem. Faren så ikke en dreng, der legede. Han så et barn i potentiel fare. Og lige præcis dét er udtryk for en radikal ændring i synet på barnet og opgaven som forælder. Opfattelsen af risiko har ændret børns fysiske landskab.



Legepladser bliver i dag tjekket af certificerede legepladsinspektører, fordi »små revner, huller, hvor børn kan sidde fast, skarpe kanter og mange andre små ting kan potentielt set udgøre en stor risiko«, som Legepladseftersynet skriver på sin hjemmeside. Og: »Såfremt en faldhøjde overstiger en meter, bør faldunderlaget have en støddæmpende effekt«.

Den radius, børn bevæger sig frit inden for uden voksenovervågning, er indskrænket radikalt. Den amerikanske psykolog David Elkind vurderede i 2008, at børn havde mistet otte timers fri, ustruktureret og spontan leg om ugen siden 1980’erne, og konkluderede, at (amerikanske) middelklassebørn brugte mere af deres fritid med voksenstyrede og voksenorganiserede aktiviteter end nogen tidligere børnegeneration.



Den tyske tænker Ulrich Beck pegede i 1986 på, at det moderne samfund er optaget af at diskutere, forhindre og håndtere de risici, som det moderne samfund selv har produceret. Det industrialiserede samfund har betydet, at vi ikke længere er bekymrede for at få mad, varme, søvn eller medicin. Men vi er stadig bekymrede. Det, vi frygter, er bare langt mere uklart, usynligt og udefinerbart, og det er prognoser om, hvad der vil kunne ske, der er med til at diktere vores politik og samfundsudvikling. Beck mener, at en ukontrollerbar usikkerhed er trådt ind som et grundelement i vores samfund. Derfor kalder han det moderne samfund for et risikosamfund.



Samtidig med at vi har ladet denne grundusikkerhed snige sig ind i vores tilværelser, er der også sket en vidtrækkende individualisering, der blandt andet har betydet det, Beck kalder for et tab af den traditionelle vished. Så den enkelte må selv finde sine egne svar på, hvordan han eller hun bedst håndterer den usikkerhed.