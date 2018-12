Skandalen i Skat: Finansministeriet og OECD havde et stort medansvar

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Mange gode kræfter spekulerer p.t. over, hvordan det kunne gå så galt i Skat, hvor mere end 12 mia. danske skattekroner potentielt set er tabt. De officielle undersøgelser har ikke kigget på Finansministeriets rolle i skandalen. Lad os derfor tage et nærmere kig på Finansministeriet for at overveje mulige systemfejl.