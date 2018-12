Kasper Støvring: Brexit, Trump og højrepopulismen kan lede os ud af krisen

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Regeringen har netop bebudet sanktioner mod Saudi Arabien, fordi landet ikke overholder spillereglerne i det liberale system, og forleden kunne man så læse regeringens storstilede udenrigspolitiske strategi, der slår samme tone an: »Regeringen vil styrke det regelbaserede internationale samarbejde«, hedder det, og derfor skal »Danmark fortsat engagere sig i internationale indsatser og kæmpe for menneskerettigheder«.

Er menneskerettighederne universelle eller et vestligt projekt, spørges der. Svaret er ifølge regeringen det første, selv om det er yderst tvivlsomt. Men for regeringen er strategien tydelig: Der skal kæmpes for de demokratiske principper, der »udfordres rundt om i verden«. Særlig opmærksomhed har »et aggressivt Rusland« og EU-samarbejdet, som regeringen ønsker at styrke.



Regeringen sætter altså forsvaret for de liberale værdier højest i sin udenrigspolitiske strategi.

Men spørgsmålet er, om regeringens strategi er klog i en verdensorden, der ikke længere er liberal, og hvor forsøget på at sprede liberale værdier stort set kun har ført til tabte krige og til en markant forværring af diplomatiske forbindelser. Ifølge en ny rapport fra Brown University har amerikanske interventioner efter 2001 kostet 6 billioner dollar, over 6000 amerikanske liv, en halv million andre liv er gået tabt, og der har været amerikanske operationer i 76 lande.



Nu er der selvfølgelig forskel på, om der anvendes militær magt for at sprede liberale værdier, eller om der anvendes andre midler som økonomiske sanktioner og støtte til NGO’er, der er kritiske over for autoritære regeringer.

Men hvis forsvaret for menneskerettigheder – som i sagens natur opfattes som universelle – gøres til det centrale i udenrigspolitikken, så er der reelt ingen forskel i substansen, kun i graden af aktivisme. Og så ender det med, at verden bliver endnu mere ustabil og ufredelig.





For den liberale universalisme vil uundgåelig lede til en udenrigspolitik, der anser illiberale stater som illegitime og måske endda ondskabsfulde – de forbryder sig jo mod menneskets ukrænkelige rettigheder – og derfra er der ikke langt til at støtte regimeskift eller oprørsbevægelser i de stater, en støtte, der altså forpester de vigtige diplomatiske relationer, som er det eneste, vi har, hvis vi skal gøre verden bedre.

Vælger man at indføre økonomiske sanktioner, vil det sandsynligvis blot styrke den anti-vestlige nationalisme i de pågældende lande. Så den politik er heller ikke at foretrække.





I min nye bog Gensyn med fremtiden skriver jeg om den post-liberale verdensorden, vi lever i, og foreslår en helt anden type udenrigspolitik end den liberale.





Jeg har tre gennemgående pointer.

For det første: Vesten har mistet magt, og andre civilisationer har succes med at følge deres egen, illiberale kurs (Kina, Rusland, Tyrkiet osv.). Men hvor liberale fordømmer denne kurs, anser jeg den for berettiget på dens egne præmisser.

For det andet: Vesten er i krise. Men hvor liberale ser Brexit, Trump og højrepopulismen som årsager til krisen, ser jeg dem som virkninger af den – og som nationalkonservative veje, der kan lede ud af krisen.

For det tredje: Verden er i opbrud og forekommer truende og forvirrende. Men hvor liberale ser verden som ordnet i form af de universelle liberale værdier, ikke-vestlige civilisationer før eller siden vil tilegne sig, ser jeg verden som ordnet i form af de – nationale og religiøse – kulturer, der forbliver partikulære. Verden er et plurivers, ikke et univers. Men dog i bund og grund en orden.

Hvilke konsekvenser har en sådan verdensforståelse for synet på regeringens udenrigspolitik, der på afgørende punkter ligner den politik, de fleste vestlige stater fører, inklusiv USA (selv om Trump gik til valg på at lægge den om)? Lad os tage Saudi-affæren først.





Først og fremmest bør udenrigspolitik være forankret i realisme, snarere end i liberal idealisme og aktivisme.

Det betyder, at vi må være tilbageholdende og give forrang til vores nationale interesserer i stedet for moralsk universalisme. Derfor bliver vi nødt til at alliere os med Saudi Arabien. Saudierne er nogle skurke, men de er – desværre – vores skurke. Som verden ser ud, må vi fastholde den amerikansk-saudisk-egyptisk-israelske akse som sikkerhedspolitisk doktrin for at kunne inddæmme Iran.





Vi har altså brug for saudierne for at afbalancere Iran. Men når Saudi Arabien bryder spillereglerne og myrder en systemkritiker, endda i et andet land, skyldes det så ikke netop, at USA har trukket aktierne ud af det forenede liberale selskab og efterladt en post-liberal verden til de ryggesløse slyngler som saudierne? Og bør den liberale orden ikke genetableres og USA genindtræde på verdensscenen som politibetjent, lovgiver og dommer?





Sådan argumenterer mange, bl.a. den amerikanske politolog Robert Kagan i en ny bog. Men grunden til, at vi får en tilsyneladende kaotisk verden, hvor jungleloven synes at herske, er lige netop omvendt den, at saudierne kan regne med Vestens (dvs. USA’s) støtte. Det er naturligvis ikke den eneste forklaring, men dog en vægtig forklaring.





USA har desuden ikke opgivet sin aktivistiske udenrigspolitik, desværre. USA er stadig massivt til stede i Mellemøsten, og den orden, vi ønsker, fødes ikke ud af Vestens tilstedeværelse i regionen; den har stort set kun skabt kaos. Til de mange katastrofale konsekvenser af Irakkrigen hører jo, at den afgørende magt, der kunne afbalancere Iran, er væk. Nu har vi kun saudierne at forlade os på, et dystert regime, der tilmed udgør en trussel mod Vesten; for til forskel fra Saddam Hussein står saudierne bag spredning af både islamisme og terror.





Robert Kagans metafor for den post-liberale verdensorden er junglen: Når Vesten udviser tilbageholdenhed, vil junglen tage det tilbage, den har mistet til civilisationen. Det er en slående metafor. Men den er forkert. Den relevante metafor er kviksandet. Er vi klar til at hoppe ned i endnu et kviksand – efter Afghanistan og Irak – forblændet af ideen om at skabe en liberal verdensorden?





Det udenrigspolitiske paradigme, der efter min mening passer bedst til vores nye verdensorden, er en blanding af Samuel Huntingtons kulturparadigme og et realistisk udenrigsparadigme, der bygger på offshore balancing, dvs. en modvilje mod liberal aktivisme og interventionisme.





Vesten bør holde sig langt fra den sugende Syriensump. Syriens regering må derimod med Ruslands hjælp overvinde modstandsgrupperne, herunder udslette Islamisk Stat, så borgerkrigen kan afsluttes (så godt som det kan lade sig gøre). Det er tragisk, men de utilsigtede konsekvenser af et eventuelt regimeskift er meget værre.







Hvad angår Ukraine-krisen, er Vesten ikke blot medskyldig ved at have støttet kuppet mod den folkevalgte pro-russiske præsident Janukovitj, men også ved at have udvidet NATO og EU. Rusland vil selvfølgelig aldrig tillade, at en potentielt fjendtlig magt – Vesten – slår sig ned på landets dørtrin.

Ruslands involvering i krisen i den østlige del af Ukraine og annektering af Krim er en direkte reaktion på Vestens liberale ekspansionstrang. Rusland har ført krig i Georgien og Ukraine, så de stater hverken kan blive medlemmer af EU eller NATO.

Men lad da bare russerne involvere sig endnu mere aktivt i Ukraine, for så vil de også finde deres kviksand. Vores opgave er at sikre os, at Rusland ikke øver indflydelse i vores sfære. Men vores politik over for Rusland har mestendels været fejlslagen, for vi burde alliere os strategisk med Rusland med henblik på at inddæmme Kina. I stedet har Vesten ført de to stormagter i armene på hinanden.





Rusland er et af de få steder i verden, Vesten har afgørende interesser. De to andre er Kina og Mellemøsten. Kina truer med at vokse sig til en regional hegemon, der vil dominere Det Sydkinesiske Hav, og Mellemøsten rummer vitale olieressourcer.

En realistisk udenrigspolitik lægger vægt på magtbalance, inddæmning, stratetiske alliancer og diplomati for at sikre den nationale interesse. Men den udenrigspolitik, Vesten har ført siden Murens fald, og som også den danske regering bygger på, er liberal. I det følgende vil jeg gennemgå og afvise liberalismen med støtte i den amerikanske politolog John Mearsheimers seneste bog The Great Delusion.





Liberalismens bærende ide er, at demokratier ikke fører krig mod hinanden. Når stater udvikler en respekt for ukrænkelige rettigheder (især menneskets ret til liv), vil de tilsvarende udvikle en høj grad af tolerance. Liberaldemokratiske stater vil søge fredelige løsninger på konflikter og indse, at brugen af vold er irrationelt.





Men her man kan for det første indvende, at demokratier nogle gange faktisk bekriger hinanden og står bag regimeskift i andre demokratiske lande, sådan som USA flere gange gjorde det under den kolde krig.

For det andet vil mennesker selv i demokratiske samfund være dybt uenige om fundamentale værdier. Og da nogle mennesker vil vælge at bryde med tolerancens princip, er der brug for en stat, der kan opretholde lov og orden. Det kan fungere i en nationalstat. Men det er utænkeligt, at en sådan stat – en slags verdensstat – kan etableres på et overnationalt niveau.

For det tredje er det liberale demokrati i forfald, friheden er indskrænket siden 2006 ifølge organisationen Freedom House, hvilket begrænser omfanget af liberalismens teoretiske gyldighed. For det fjerde: Hvorfor skulle liberaldemokratiske stater ikke bekrige hinanden?

De demokratiske offentligheder er ikke nødvendigvis pacifistiske. Borgerne kan overbevises af strategiske hensyn til at gå i krig, de kan være opflammede af en stærk nationalisme, og ofte betaler de ikke en særlig høj pris for at gå i krig. Desuden vejer sikkerhed tungere end rettigheder.