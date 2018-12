Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

På sporet af Tintin: Var danske Palle Huld forbilledet for Tintin? Ja - det tyder alt på

Det var et globalt scoop, da Politiken sendte en 15-årig dreng jorden rundt alene. Det udløste en lavine af eventyrlige historier i alverdens medier. Men 90 år efter er det stadig et problem for Tintin-koncernen at give avisen og drengen æren for den inspiration, som koncernen lever højt på.