Jeg bliver kaldt småracist og fædrelandsnedbrydende. På sin vis burde jeg være glad - og så alligevel ikke

Hos de allerede overbeviste – og det er måske de fleste af os – er der sjældent plads til indrømmelser og selvkritiske refleksioner. Selvironisk distance? Kig i vejviseren.

Vi lever i en tid, hvor mange fornemmer, at kløfterne graves dybere. De ofte citerede sætninger fra W.B. Yeats’ berømte digt ’The Second Coming’ (1919) klinger forbløffende aktuelt: »Things fall apart; the centre cannot hold/ Mere anarchy is loosed upon the world/ The best lack all conviction, while the worst/ Are full of passionate intensity«.

De værstes passionerede intensitet! Det er mig, måske dig, kære læser, og de mange øvrige, der skyder fra hvert vores mudderhul på et frontafsnit, der sjældent flytter sig mange håndsbredder.

Hvordan kommer vi videre? Jeg har ikke en forkromet køreplan, men i mit anfald af ærgrelse over den forbandede enten-eller-logik tænker jeg, at det handler om noget så elementært som lydhørhed over for betragtninger, der ikke flugter med vores egne.

Og så kræver det måske også, at de af os, der hikster efter vejret i frustration over trangen til entydigt at være enten det ene eller det andet, melder os på banen.

Glem angsten for at træde vores medborgere af muslimsk baggrund over tæerne. Det har da aldrig været et problem op igennem det 20. århundrede at kritisere træk ved kristendommen, så hvorfor ikke genfinde de gamle dyder? Det drejer sig ikke om at nedgøre mennesker, men om at udfordre dogmer og tanker, der ikke flugter med hævdvundne værdier i et demokratisk samfund.

Det er et faktum, at flere af vores største byer huser regulære indvandrerghettoer, som ikke er ordentligt integreret. Det er et massivt problem, som kræver politisk knofedt og en forstandig samtale om manglende integrationsvilje, social kontrol og ikkevestlige værdier.

Det må tilsvarende være muligt at lufte sin bekymring ved dele af islams voldsforherligelse i lyset af de senere års terrorangreb – senest i Strasbourg - uden at få smækket i hovedet, at man er islamofob.

Det må også være muligt at tilslutte sig kontrolleret indvandring og opsyn med grænser uden at blive slået i hartkorn med alle fra Hitler til Le Pen.

Fra mit lille hjørne iagttager jeg udviklingen med koldsved på skaldepanden. Det er ikke mangfoldigheden i udseende og fremvæksten af efternavne mere særprægede end Jensen, Hansen og Holm, der bekymrer mig, men udsigten til, at vores fælles fundament eroderer.

Vi må kunne støtte os til et sæt af værdier og normer, som ikke er til forhandling. Som den internationalt anerkendte Mellemøsten-forsker Fawaz Gerges, der har libanesisk baggrund, men er professor på London School of Economics, for nylig udtrykte det i et interview i magasinet Altinget: »Den vigtigste idé i Vesten er liberalismen – ideen om individuel frihed, retsstat og demokrati … Som jeg ser liberalismen, er den vejen til, at man kan navigere i, at vi hver især har flere identiteter. Det er heller ikke sådan, at jeg har afklædt mig min mellemøstlige identitet, men den er favnet af de værdier, der er knyttet til det at være borger i et liberalt samfund«.

Det er ikke en bestemt partifarve af liberalismen, professor Gerges slår på tromme for, men en forståelse af frihed, som præges gennem uddannelse og dannelse og giver os en forestilling om at være en del af et demokratisk borgerskab.

De, som ønsker at leve i et samfund efter islamiske principper, vil have den fordel, at der findes indtil flere lande, der er sådan indrettet. Danmark er ikke et af dem.

Småracisme? Ikke det, der ligner. Det er et oprigtigt forsøg på at diskutere, hvordan alle grupper med deres forskellige identiteter, religiøse eller ej, kan tilslutte sig en samfundsmodel, der i bund og grund er båret af gensidig tolerance.

Netop den gensidige tolerance har trange kår i teologens verdensbillede. Hun anerkender først og fremmest dem, som ligner hende, tænker som hende og – tør man sige det? – er rundet af samme folkestamme.

Det er knap så morsomt at få kastet et ord som ’fædrelandsnedbrydende’ i nakken. Det ligner og lugter af landsforræder, og dem ved vi jo godt, hvordan det går. Men nej, mutter Maren, jeg har fået nok, mere end rigeligt, faktisk, af den ækle måde at omtale flygtninge og migranter på.

Det kan godt være, at jeg blød om hjertet, men det piner mig at høre rigtige mennesker med barske skæbner omtalt som en forskelsløs masse og stort set aldrig for det gode.

Teologen er naturligvis iskold. Sentimentale appeller til at se sin næste i ’den Anden’ preller af på hende som vand på en gås. Hun ’ved’, at muslimerne vil underkaste os andre – husk, lyder det belærende, at islam betyder underkastelse – gennem krav om særrettigheder og hævdelse af at være krænket af alt fra svinekød og bare bryster til Muhammedtegninger og juletræer.

Hun ’ved’ også, at de fleste flygtninge burde vende hjem per omgående, og særligt dem fra Mellemøsten dræner de kommunale budgetter og tilbagebetaler med massevoldtægter og organiseret kriminalitet.