Kongehuset strider mod alle sunde demokratiske principper og tjener intet formål. Privatisér det dog

Der er ingen gode argumenter for et arveligt kongehus. Lad dem, der ønsker at beholde det, finansiere kongerøgelsen.

Mens kongerøgelsen stadig ligger tungt over landet, og billedbladene er ved at eksplodere af reportager om Margrethe i guldkaret og alle de fine folk til nytårskur, vil jeg gerne lige minde om, hvad det arvelige monarki i realiteten er for en størrelse:

Arveligt monarki strider mod de internationale menneskerettigheders paragraf 1 om, at alle mennesker er født lige og frie.

Og arveligt demokrati strider mod de to grundlæggende demokratiske principper om, at folket selv vælger sine repræsentanter, og at alle er lige for loven.

De kongelige har udelukkende kvalificeret sig til deres offentlige embede, deres straffrihed og deres skatteborgerbetalte luksusliv ved at nedstamme fra fortidens diktatorer (enevældige konger), og de kongeliges væsentligste funktion i dag er at stille sig til rådighed for mediernes ukritiske drømmefabrikanter.

Man kan også mene, at de kongeliges egne menneskerettigheder krænkes ved, at de livet igennem skal optræde i ét stort reality-show, hvor vi alle har ret til at overvåge dem, fordi vi har betalt for showet. Men det er det mindste problem. For de kongelige har nemlig muligheden for selv at trække sig mod til gengæld at opgive deres nedarvede privilegier.

Der siges at være et stort flertal for det arvelige monarki i Danmark, og det skal nok passe. Men en afstemning om det må vi i hvert fald ikke få

Vi undersåtter har derimod ingen mulighed for at trække os. Vi er tvunget til at leve i det indskrænkede monarki (grundlovens ord).

Hvordan man end vender og drejer det, er arveligt monarki så grundlæggende i strid med den demokratiske grundidé, at man som borger i det mindste burde have retten til at holde sig udenfor og undlade at bidrage til uvæsenet. Ikke fordi det økonomiske for mig er særligt afgørende.

Der er en evig debat om, hvor meget familien med de nedarvede privilegier koster skatteborgerne, hvad der skal tælles med i regnskabet, og hvad en demokratisk valgt præsident modsat ville koste os. Det handler selvfølgelig ikke om pengene. Det handler om at være demokrat eller ikke at være demokrat.

Men dyrt er det udemokratiske væsen da. Ekstrabladet havde for nylig nogle eksperter med regnestokke i gang og nåede frem til, at familien koster skatteborgerne 386 millioner kroner om året, men så var for eksempel også vedligehold og drift af deres luksusboliger, slottene, regnet med. Den post kan diskuteres. For slottene er jo en kulturarv, som under alle omstændigheder skulle vedligeholdes.

Vi danskere har jo længe ment, at vi er eksperter i demokrati, og vi har sendt soldater til fjerne lande for med djævelens vold og magt at belære andre om demokrati.

For en del år siden var jeg selv en af demokrati-eksperterne, da jeg stod på et kursus i Tanzania og instruerede afrikanske journalister i nidkært at vogte demokratiet:

Især, forklarede jeg, skulle de være opmærksomme, når betydelige offentlige embeder holdt sig i bestemte familier. Eller når høje offentlige embeder indebar privilegier til embedsindehaverens familiemedlemmer.

»Jamen, hvad så med jeres eget arvelige monarki. Er det ikke sådan, at embedet går i arv og privilegier spredes ud på hele familien?« spurgte en af deltagerne, som havde været på uddannelsesophold i Danmark.

Jeg forsøgte mig med de klassiske danske argumenter:

»Jamen i Danmark synes vi, at vi har et fantastisk godt demokrati, og at kongehuset bare er et harmløst, hyggeligt og farverigt lille brud på principperne. Og så er kongehusets medlemmer sådan nogle dejlige og dygtige mennesker – meget mere sympatiske end mange andre landes folkevalgte præsidenter. Hos os er det nærmest et udtryk for demokrati, at kongehuset også er der …«

Med andre ord: Når vi i Danmark har offentlige embeder, som går i arv i familier, og når vi i Danmark breder embedets privilegier ud på hele familien, så er det godt og demokratisk. Når andre gør tilsvarende, er det mangel på demokrati og skal bekæmpes – eventuelt med militærmagt.

Lad os privatisere kongehuset. Gøre det til en frivillige og personlig sag – både for de kongelige og for undersåtterne

»Kongehuset har ikke reelt megen politisk indflydelse, og det siges at være godt for vores eksportindtægter«, forsøgte jeg mig med et andet af de tillærte og traditionelle argumenter.

»Så I tilsidesætter det demokratiske princip for pengenes skyld?« spurgte den tanzaniske journalist.

Senere har jeg erfaret, at der næppe er hold i argumentet. Det er aldrig dokumenteret, at et kongeligt besøg har forbedret handelsbalancen på sigt.

Og hvis en kongefamilie virkelig gavnede handelsbalancen, måtte vor økonomiske medfølelse jo samle sig om Tyskland, Frankrig, USA, Rusland, Kina og resten af de 176 ud af verdens 196 lande, som ikke har et arveligt monarki. Der er nemlig kun 20 monarkier tilbage i verden.

Og altså: selv om det virkelig forholdt sig sådan, at kongefamilien gavnede eksporten, så er vores demokratiske sindelag altså ikke til salg for et lille ryk i betalingsbalancen?

Næste argument for det arvelige monarki:

Og så er kongehuset noget gammelt og meget dansk, en kulturarv, et nationalt symbol og et samlingsmærke, der forener os som danskere.

Noget meget DANSK?

Undskyld. Mig bekendt er det næste kongepar på tronen en halv franskmand og en hel australier.

Misforstå mig ikke. Jeg er vild med globalisering, blandede ægteskaber og multikultur, men at tage Amalienborg-familien som et stærkt eksempel på noget ærkedansk er altså virkelig langt, langt ude. Margrethe har da også selv udtalt, at hun så store fordele ved, at de unge i familien fandt udenlandske ægtefæller.

Sandheden er, at danske skatteborgere betaler for vedligeholdelsen og udvidelsen af et uproduktivt internationalt jetset, hvilket ikke kræver nogen argumentation. Det afspejles ugentligt i billedbladene.

»Jamen, de kongelige er så sympatiske og repræsenterer Danmark så smukt! Du ville måske hellere have Pia Kjærsgaard eller Lars Løkke som præsident, ville du?«.

Suk. Det handler altså ikke om personer eller om, hvorvidt man kan lide dem eller ej.

Det handler om, hvorvidt man mener, at landets højeste embede skal besættes ved arv eller ved en demokratisk proces.

»Kongehuset er jo bare et symbol, en tradition og nogle ritualer«.