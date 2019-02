Højskoleforstander: Samtalerne fra min lilla sofa afslører de unges permanente angst for at fejle

Der er for lidt fokus på at skabe robuste, helstøbte voksne mennesker ud af de danske unge. På den ene side bliver de alt opvartet for meget af deres forældre, på den anden side er kravene og ønsket om perfektion for voldsomt.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I 2018 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en rapport om danskernes sundhedsprofil, hvor det fremgår tydeligt, at et stigende antal unge, især kvinder, mistrives psykisk.

Det bekymrer mig. Ikke kun på vegne af vores egne syv børn. Som højskoleforstander møder jeg også de unge mennesker, som statistikkerne dækker over. Jeg oplever flere og flere unge, der mister modet, og som ikke er klædt på til livets udfordringer.

Det håndterer vi ved at forsøge at gøre de unge mere livsduelige. Ved at give dem tro på eget værd og ved at tage ansvar for deres eget liv. Men vi forældre og politikerne må indse, at der skal ske drastiske ændringer i vores forventninger og krav, hvis vores børn og unge skal trives bedre.

Når man træder ind i forstanderboligen på Rødding Højskole, kommer man ind i en stue, som ud over et mødebord, et klaver og en pejs har to lilla sofaer.

Det er her, man som elev sidder, når man har banket på døren, fordi man har noget på hjerte. Og det er her, jeg tager en snak med eleven om dette og hint. Tit er det hyggelige og rare samtaler om livets glæder og højskolelivets lyksaligheder.

Andre gange er det alvorlige ord om mødepligt og fællesskab. Men oftere og oftere er det samtaler, der handler om den enkelte elevs kvababbelser over ikke at føle sig tilstrækkelig og en bekymring for, hvad fremtiden mon vil bringe. Et stigende antal unge har en diagnose med, når de kommer: stress, angst, spiseforstyrrelse og/eller depression. Nogle er meget åbne om, at de tumler med noget, men en stor gruppe af dem putter med det. De ønsker ikke, at nogen skal vide, at der er ’noget galt’ med dem.

Hvem er de – de skrøbelige unge? Som udenforstående kunne man tro, at vi som højskole tiltrækker en helt særlig gruppe unge, som har det sværere med livet end flertallet af den danske ungdom.

Men sådan forholder det sig ikke. Vores elever er det, vi kalder 4. g’ere: De har afsluttet en gymnasial uddannelse, har arbejdet et halvt til et helt år for at tjene penge til opholdet og vil efterfølgende læse videre på universitetet – til arkitekt, designer, journalist o.l.

Så det er den ’ressourcestærke’ del af en ungdomsårgang, som kommer her, dem, der sad forrest i klassen med spidset blyant, og som har store drømme og ambitioner for eget liv. De har søde, forstående forældre, der bakker dem op og har gjort sig megen umage for at skabe gode opvækstvilkår for deres børn.

Men hvad er det så, der sker? Hvorfor er nogle af disse unge ramt af livet i en sådan grad, at de har svært ved at rejse sig? Når alle de grundlæggende vilkår som opvækst, skolegang, muligheder egentlig er ganske o.k.? Og hvilke håb og ønsker har de for deres fremtid, og hvordan kan vi som skole håndtere disse psykisk sårbare unge og hjælpe dem videre i livet?

Det bruger vi megen tid på at tale om på lærerværelset. Og det bruger jeg megen tid samt energi på i den lilla sofa, når jeg taler med de enkelte elever.

Måske er vi som forældre og som samfund alt for fokuserede på, at vores børn skal være glade og dygtige hele tiden

Når eleverne kommer ind til mig, spørger jeg gerne om deres forventninger til sig selv og højskoleopholdet. Og for mig er det slående, hvor små deres forventninger til egen indsats og egne evner ofte er. De har ingen tro på, at de er o.k., som de er.

Eleverne er ofte vældig bekymrede for at blive afsløret i deres fejlbarlighed; de ønsker ikke, at de andre skal vide noget om, hvad de har eller har haft at slås med.

En anden ting, som går igen, er den unges store bekymring for at vælge forkert. Det kan være nogle små beslutninger om, hvad de skal sige ja og nej til. Men det er i stigende grad en bekymring for at vælge den forkerte uddannelse.

De har fået tudet ørerne fulde af, at de skal hurtigt i gang. At bordet fanger, når de er blevet indskrevet på en uddannelse. At det er nærved umuligt at vælge om, og at man ’hænger’ på et studium – også hvis det viser sig, at det slet ikke fungerer. Og det er med til at vanskeliggøre deres studievalg helt urimeligt.

For de gør sådan set gerne, hvad de får besked på: skynder sig og gør sig umage. Og lægger en ambitiøs plan for, hvordan deres liv skal fungere både privat og arbejdsmæssigt. Men med en permanent underliggende angst for at fejle eller blive afsløret som uegnede, eller måske bare, at planen ikke holder, går de igennem ungdomsårene med tilbageholdt åndedræt. Og en evig bekymring for ikke at slå til og leve op til forventningerne.

Som beskrevet i starten er det en stigende tendens, at såkaldte ressourcestærke unge døjer med psykiske og sociale problemer. For flere og flere betyder det, at de føler sig utilstrækkelige og ikke tror på egne evner samt er bekymrede for fremtiden.

Ud over at det er et stort problem for den enkelte unge, er det også et stort problem for forældre, uddannelsesinstitutioner og samfundet som helhed. For mange af de unge mistrives i så udstrakt grad, at de sakker agterud i deres uddannelse og bliver henvist til diverse behandlere for at få hjælp til at komme overens med livet og få styrket selvværdet. Og det er både dyrt set med samfundsøkonomiske briller og meget opslidende for den unge.

Jeg kan nogle gange være bekymret for, om vi – voksengenerationen - giver nok plads til tvivl. Til at være ked af det.

Eller til at synes, at arbejdsmængden kan være svær at overskue. Måske er vi som forældre og som samfund alt for fokuserede på, at vores børn skal være glade og dygtige hele tiden – at vi i den bedste mening har så store forventninger til dem, at de simpelthen får livsforstoppelse af det. »Hvad vil du så bagefter? Hvor vil du flytte hen? Hvilke planer har du?«.

Vi må blive bedre til at lære vores børn at erkende deres fejlbarlighed

Og altid med en tro på, at den unge selvfølgelig både har en plan og er på vej. Fordi de jo er dygtige og har alle muligheder.

Det er i sig selv vældig sundt, men kan også virke skræmmende og angstprovokerende for et moderne ungt menneske, der igennem hele sin skolegang og opvækst har skullet tage stilling til, hvad den næste plan så er. Men når man altid er på vej, hvornår har man så ro til bare at være? Til at mærke efter, hvad man inderst inde gerne vil og har lyst til? Det er netop den tid til ’mærken efter’ man kan få på en højskole.

Hvad gør vi ved det? For det første må politikerne stille sig selv det spørgsmål, om der er noget i vores samfundsmodel, som skaber psykisk dysfunktionelle unge. Kunne vi indrette vores samfund på en måde, så flere trives? Det burde være hjerteblod for samtlige partier!

For det andet må forældrene komme ud af starthullerne. Vi må som forældre blive bedre til at opdrage vores børn til at håndtere en verden, der er præget af konkurrence og digitalisering. Vi må blive bedre til at lære vores børn at erkende deres fejlbarlighed. Vi må i stigende grad gøre vores børn livsduelige, så de lærer at håndtere de små og store kriser, de fleste af os går igennem.

I min samtale med eleverne taler vi også ofte om deres baggrund og deres forældre, og det slår mig, hvor meget forældrene – i allerbedste mening – beskytter deres børn mod at ’slå sig’ og i næsten urimelig grad hjælper dem igennem barndommen og ungdommen.