Cille tog familien på jordomsejlning: Eventyret lærte mig én ting: Børn skal lave noget i hjemmet

Vi stiller alt for få krav til børnene i hjemmet. Det er godt at give børn pligter og dermed en del af ansvaret for at få det hele til at fungere. Det oplevede jeg, da vi trak stikket og stod til søs.

For et halvt år siden kom jeg hjem fra et toårigt eventyr på havet, som har ændret det meste i mit liv. Det har ændret min måde at se verden på, min måde at være i verden på, og allervigtigst har det ændret vores familiemønster og vores børns følelse af at høre til, have en vigtig plads og en særlig rolle, som ikke kan undværes.