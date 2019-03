Professor: Lad ikke børnene betale prisen for psykisk sygdom

Vi skal blive meget bedre til at forebygge psykiske sygdomme og forhindre, at de går i arv til børnene. Et godt forsøg er i gang i hovedstadsområdet.

Alle mennesker kan blive ramt af en psykisk sygdom, men nogle er mere udsatte end andre. Man kan nemlig være arveligt disponeret for at få en psykisk sygdom, og for visse typer psykisk sygdom er familiær disposition (dvs. at have en førstegradsslægtning (forælder eller søskende) med en given lidelse) den stærkeste enkelte risikofaktor, vi kender. Det bliver i familien.