Den udkom for 100 år siden i 40 oplag, men forsvandt komplet fra litteraturen: Fortælling om nedbrydning af horehusets kvinder blev et modstykke til den parfumerede prostitutionslitteratur

Else Jerusalem skrev en legendarisk prostitutionsroman, var venner med Einstein og efterlod sine børn for at flytte til Argentina for at få sin mand.