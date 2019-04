Skoleeksperter vil droppe dem: De nationale tests i folkeskolen virker overhovedet ikke

De nationale tests i folkeskolen fungerer ikke. Vi har undersøgt dem meget grundigt, og resultatet er klart: De er alt for usikre, og resultatet for den enkelte elev kan svinge meget. De skal reformeres – eller allerhelst helt droppes.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

I disse uger sidder tusindvis af børn over hele landet og svarer på spørgsmål i nationale tests. Et par dage efter får de et resultat, som er forkert. Det viser en undersøgelse, vi har gennemført, af nationale tests, efter at lærer Georg Breddam kontaktede os, fordi han havde iagttaget nogle mærkelige mønstre i sine elevers resultater.