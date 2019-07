Kampen om udlændingepolitikken: Da verden holdt op med at bekymre sig om flygtninge

I byen Bihac i den nordvestlige del af Bosnien-Hercegovina har FN’s migrationsorganisation (IOM) indrettet en flygtningelejr i en tidligere køleskabsfabrik. For tiden huser lejren mere end 2.000 mennesker, hvoraf hovedparten er enlige unge mænd. Mange af dem er fra Pakistan, men her er også folk fra Nordafrika og Mellemøsten. De håber at kunne krydse grænsen til EU-landet Kroatien. De fleste bor i store telte, der er slået op i fabrikkens store haller. Her er ikke meget andet at tage sig til end at tjekke mobiltelefonen og vente på den næste maduddeling. Tre gange om dagen stiller folk sig i kø for at få et måltid mad. Mange af lejrens beboere klager over portionerne er for små, så de ikke kan blive ordentlig mætte. Desuden er folk vrede og frustreret over at der aldrig er mad nok til alle, hvilket betyder, at mange venter forgæves i de lange køer.