Der er altafgørende, at forældre har tillid til, at børnenes institutioner fungerer. Så det skal kontrolleres – men samtidigt er det de kommuner, der har mest indrapportering, der bliver hængt ud.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Dagtilbuddene udgør et system, der bygger på, at forældrene kan have tillid til, at de kan aflevere deres børn til professionelle voksne, der vil drage omsorg for deres børn og fremme deres trivsel og udvikling.