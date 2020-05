Professor: Hold afstand-mantraet må ikke føre til decideret nypuritanisme

Vi må ikke røre ved hinanden for tiden. Vi bliver angst for fremmede kroppe - ganske som i klunketiden. Efter krisen må vi tilbage til det kropsnære, uforskrækkede liv.

I denne tid er der stort fokus på coronaepidemien som en fysiologisk smitte, men spørgsmålet er, om ikke den psykologiske smittevirkning vil få meget mere langtrækkende virkninger. Mens vi glædes over, at et sundhedsmæssigt sammenbrud er under kontrol, bliver der fortsat lagt stærke bånd på vores behov for nærhed.​​​