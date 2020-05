Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Asylsøger fra Sjælsmark: Jeg er taknemmelig for coronakrisen. Så kan danskerne smage deres egen bitre medicin

For en gangs skyld får den vestlige verden lov til at smage lidt af sin egen medicin over for flygtninge og migranter. Måtte det føre til en erkendelse og et politikskifte.