Testmanien i folkeskolen er gået for vidt

USA's præsident, Donald Trump, er parat til at føre samtaler med styret i Nordkorea »på et passende tidspunkt, under de rette omstændigheder«.

Det fortalte han onsdag Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i en telefonsamtale, fortæller hans talsmand, Sarah Huckabee Sanders, ifølge tv-stationen CNN.

Telefonsamtalen fandt sted dagen efter, at de to lande tirsdag holdt det første direkte møde i to år i den demilitariserede zone. Nordkorea sagde, at landet vil sende en delegation til næste måneds vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang, og det blev aftalt at afholde samtaler og genoplive militære konsultationer for at reducere de stærke militære spændinger og hindre an utilsigtet konflikt.

Ifølge det sydkoreanske referat varede samtalen mellem Trump og 30 minutter. Begge ledere forudså, at dialogen mellem de koreanske lande naturligt kan lede til en mulig samtale mellem USA og Nordkorea om at afatomisere den koreanske halvø ud over Nordkores deltagelse i OL, skriver CNN.